Κωστούλας: «Το Super Cup μας έδωσε ψυχολογία – Θα τα δώσουμε όλα στην Ευρώπη»

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Ο Κωνσταντίνος Κωστούλας μίλησε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών του ΟΦΗ ενόψει της μεγάλης ευρωπαϊκής αναμέτρησης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας την Πέμπτη (20/8-21:00) στο Παγκρήτιο στάδιοΡ, υπογραμμίζοντας την αυτοπεποίθηση που έχει χαρίσει στην ομάδα η κατάκτηση του Super Cup και στέλνοντας μήνυμα στους φίλους των Κρητικών.

«Είμαστε πολύ χαρούμενοι για το Super Cup. Μας δίνει ψυχολογία και έχουμε αυτή την ψυχολογία που νομίζω ότι θα μας βγει σε καλό. Θα τα δώσουμε όλα σε αυτό το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κωστούλας αναφέρθηκε και στη διαφορετική πραγματικότητα που διαμορφώνεται πλέον στον σύλλογο.

«Ο σύλλογος δεν ήταν συνηθισμένος σε κατάκτηση τίτλου. Όμως μένουμε προσηλωμένοι σε όλους τους στόχους. Σίγουρα θα μας κάνει καλό», σημείωσε.

Ο Κωστούλας, ωστόσο, ξεκαθαρίζει ότι ο ΟΦΗ θα μπει στη μάχη της πρόκρισης με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας με πίστη και διάθεση να διεκδικήσει τις πιθανότητές του.

Ιδιαίτερη θέση στις δηλώσεις του νεαρού ποδοσφαιριστή είχε και ο κόσμος του ΟΦΗ.

Οι φίλοι των Κρητικών αναμένεται να δώσουν δυναμικό «παρών» στη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά και ο Κωστούλας θέλησε να τους ευχαριστήσει για τη στήριξή τους.

«Ευχαριστούμε τον κόσμο που είναι δίπλα μας. Προσπαθούμε να ανταποδίδουμε και τους περιμένουμε αύριο», ανέφερε.

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