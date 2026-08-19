Κόντης για ΤΣΣΚΑ : «Ο ΟΦΗ διψάει για διακρίσεις – Θέλουμε να γράψουμε νέα ευρωπαϊκή σελίδα»

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Η ώρα της μεγάλης ευρωπαϊκής πρόκλησης έφτασε για τον ΟΦΗ.

Η Κρητική ομάσα υποδέχεται την Πέμπτη (20/8-21:00) την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε μία αναμέτρηση που αναμένεται να πραγματοποιηθεί μπροστά σε εντυπωσιακή παρουσία των φίλων του ΟΦΗ.

Ο Χρήστος Κόντης εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου με ξεκάθαρη πίστη στις δυνατότητες των ποδοσφαιριστών του. Χωρίς να υποτιμά την εμπειρία και το ευρωπαϊκό μέγεθος της ΤΣΣΚΑ, ο προπονητής του ΟΦΗ υπογράμμισε ότι η ομάδα του έχει πλέον δημιουργήσει τη δική της δυναμική και είναι έτοιμη να διεκδικήσει την πρόκριση.

«Έχουμε μπροστά μας μια τεράστια πρόκληση»

Ο Κόντης στάθηκε αρχικά στην ιδιαιτερότητα των πρώτων αγώνων της σεζόν και στο γεγονός ότι ο ΟΦΗ δεν έχει ακόμη αποκτήσει τον ίδιο αγωνιστικό ρυθμό με την ΤΣΣΚΑ.

«Τα πρώτα παιχνίδια της χρονιάς έχουν ιδιαίτερο βαθμό δυσκολίας. Όλες οι ομάδες έρχονται από τρεις-τέσσερις εβδομάδες προετοιμασίας και είναι δύσκολο να έχεις αυτόν τον ρυθμό. Είμαστε πίσω σε σχέση με την ΤΣΣΚΑ, γιατί έχουμε παίξει μόνο ένα επίσημο παιχνίδι», ανέφερε.

Ωστόσο, ο τεχνικός των Κρητικών δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει τον αγωνιστικό ρυθμό ως δικαιολογία.

Αντίθετα, έστειλε μήνυμα πνευματικής ετοιμότητας.

«Έχουμε μπροστά μας μία τεράστια πρόκληση, που μας γεμίζει ανυπομονησία. Υπάρχει η όρεξη, η δίψα και οι υψηλοί στόχοι. Εύχομαι να είμαστε καλά και να κάνουμε δύο καλά παιχνίδια απέναντι στην ΤΣΣΚΑ».

«Δεν υπάρχει πίεση – θέλουμε την πρόκριση»

Για τον Κόντη, η ευρωπαϊκή πορεία δεν αποτελεί βάρος αλλά ευκαιρία.

«Ποια πίεση να υπάρχει; Οι παίκτες έχουν αποδείξει ότι κυνηγούν κάθε πρόκληση. Θέλουμε να προκριθούμε. Θα είναι κάτι τεράστιο για την ομάδα», σημείωσε.

Ο προπονητής του ΟΦΗ θεωρεί ότι τέτοιες αναμετρήσεις είναι ακριβώς αυτές που μπορούν να ανεβάσουν επίπεδο έναν σύλλογο.

«Θέλουμε να παίξουμε με το τακτικό μας πλάνο. Τέτοια παιχνίδια σε μεγαλώνουν σαν ομάδα».

«Η ΤΣΣΚΑ έχει ευρωπαϊκό DNA»

Ο προπονητής του ΟΦΗ δεν έκρυψε τον σεβασμό του προς τον αντίπαλο.

«Η ΤΣΣΚΑ είναι ομάδα με τεράστια ευρωπαϊκή εμπειρία. Έχει ευρωπαϊκό DNA και είναι μία ομάδα που έχει τον απόλυτο σεβασμό μας», τόνισε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε την ΤΣΣΚΑ φαβορί λόγω εμπειρίας, χωρίς όμως να θεωρεί ότι αυτό προδικάζει την έκβαση της σειράς.

«Είναι το φαβορί με την έννοια των εμπειριών. Έχουμε και εμείς ευρωπαϊκή ιστορία. Πάντα σεβόμενοι τον αντίπαλο, πρέπει να δούμε πώς θα γράψουμε και εμείς μία νέα σελίδα».

Το Παγκρήτιο θα παίξει τον δικό του ρόλο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο τεχνικός των Κρητικών στην παρουσία του κόσμου.

«Η έδρα θα παίξει τον ρόλο της. Αύριο πιστεύω θα έχουμε γεμάτο γήπεδο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ΟΦΗ περιμένει μία από τις μεγαλύτερες παρουσίες των τελευταίων ετών στο Παγκρήτιο και ο Κόντης γνωρίζει ότι η ατμόσφαιρα μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό πλεονέκτημα.

«Εκεί υπάρχει έντονη ατμόσφαιρα, θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι και για αυτό. Έχουμε και εμείς τα δικά μας ατού για να αντιμετωπίσουμε μία τέτοια ομάδα».

«Με αυτούς τους 28 μπορούμε να προκριθούμε»

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, ο Κόντης παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ακόμη εκκρεμότητες.

«Δεν έχουμε καταλήξει κάπου, είμαστε σε φάση αναζήτησης. Ξέρω ότι κάπου έχουμε αργήσει», είπε.

Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι η υπάρχουσα ομάδα διαθέτει την ποιότητα για να ανταποκριθεί στη μεγάλη πρόκληση.

«Έχουμε 28 παίκτες. Με αυτούς πορευόμαστε, με αυτούς κατακτήσαμε το Super Cup και με αυτούς θεωρώ ότι μπορούμε την πρόκριση απέναντι στην ΤΣΣΚΑ».

Το παιχνίδι θα κριθεί και στο μυαλό

Για τον Κόντη, το τακτικό κομμάτι είναι μόνο η μία πλευρά της αναμέτρησης. Εξίσου σημαντική θα είναι η διαχείριση των συναισθημάτων.

«Σίγουρα θα είναι στη διαχείριση των συναισθημάτων και των στιγμών του αγώνα. Κάποιες στιγμές παίζεις καλά, κάποιες όχι. Θα πρέπει να διαχειριστούμε τις στιγμές».

Το μήνυμα προς τους παίκτες του είναι ξεκάθαρο: είτε προηγηθούν είτε βρεθούν πίσω στο σκορ, πρέπει να παραμείνουν πιστοί στο πλάνο.

«Δέχθηκες ένα γκολ, έβαλες ένα γκολ, όσα συμβαίνουν σε ένα παιχνίδι, πρέπει να πατάμε τα πόδια μας στη γη, να παίζουμε με το δικό μας πλάνο, ό,τι και να γίνει».

«Ο ΟΦΗ πρέπει να αποκτήσει πνεύμα νικητή»

Ο Κόντης στάθηκε ιδιαίτερα και στην αγωνιστική διαδρομή που έχει ακολουθήσει ο ΟΦΗ το τελευταίο διάστημα.

Οι επιτυχίες και οι προκρίσεις στα νοκ-άουτ, σύμφωνα με τον ίδιο, έχουν αλλάξει την ψυχολογία και τη νοοτροπία της ομάδας.

«Αυτές οι νίκες μεγαλώνουν μία ομάδα. Μία ομάδα όπως ο ΟΦΗ πρέπει να αποκτάει πνεύμα νικητή, να γυαλίζει το μάτι του».

Και πρόσθεσε:

«Θέλουμε θάρρος, αυτοπεποίθηση, προσήλωση, για να θέτουμε υψηλούς στόχους, να σκεφτόμαστε πάντα ψηλά, να βλέπουμε πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτά τα παιχνίδια μας βοήθησαν να φτάσουμε σε αυτή τη δυναμική».

Η μεγάλη βραδιά πλησιάζει

Ο ΟΦΗ μπαίνει λοιπόν στη μάχη με την ΤΣΣΚΑ έχοντας απέναντί του έναν αντίπαλο με μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εμπειρία, αλλά και έχοντας στο πλευρό του ένα ολόκληρο γήπεδο.

Ο Χρήστος Κόντης δεν υπόσχεται πρόκριση. Υπόσχεται όμως έναν ΟΦΗ που θα διεκδικήσει τις πιθανότητές του, θα παραμείνει πιστός στο πλάνο του και θα παίξει χωρίς φόβο.

Γιατί, όπως χαρακτηριστικά τόνισε, ο ΟΦΗ είναι ένας οργανισμός που «διψάει για διακρίσεις».