Στο Ηράκλειο η αποστολή της ΤΣΣΚΑ Σόφιας (φωτο)

Η ΤΣΣΛΑ Σόφιας ταξίδεψε την Τετάρτη από τη Σόφια προς το Ηράκλειο, με την αποστολή να φτάνει στο αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» στις 12:20. Η πτήση διήρκεσε περίπου μία ώρα και 20 λεπτά.

Η ΤΣΣΚΑ βρέθηκε από το πρώτο λεπτό σε εντελώς διαφορετικές καιρικές συνθήκες. Η αποστολή ...βρήκε στην Κρήτη με ηλιοφάνεια και θερμοκρασία 29 βαθμών Κελσίου, γεγονός που αποτελεί μία ακόμη παράμετρο ενόψει της αναμέτρησης στο Παγκρήτιο.

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Το ταξίδι πραγματοποιήθηκε με τσάρτερ, ενώ το Dsport περιγράφει και την προσγείωση στο Ηράκλειο, σημειώνοντας ότι λόγω του μήκους του διαδρόμου χρειάστηκε ιδιαίτερη προσοχή από τον πιλότο κατά την προσγείωση.

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«Νομίζω ότι προετοιμαστήκαμε πολύ καλά. Εξετάσαμε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του αντιπάλου. Πάμε για ένα καλό αποτέλεσμα και νομίζω ότι είμαστε προετοιμασμένοι», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο αεροδρόμιο της Σόφιας, ο αριστερός μπακ της ΤΣΣΚΑ, Αντρέι Γιορντάνοφ. «Όταν αποκλείεις δύο καλές ομάδες όπως η Καραμπάγκ και η Μακάμπι, σου δίνει αυτοπεποίθηση. Πάμε για τη νίκη, αυτό σημαίνει ένα καλό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει τη συνέντευξη Τύπου του προπονητή Χρίστο Γιάνεφ στις 19:30, ενώ μισή ώρα αργότερα είναι προγραμματισμένη η επίσημη προπόνηση της ΤΣΣΚΑ στο Παγκρήτιο Στάδιο, το γήπεδο όπου θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση.

Η βουλγαρική ομάδα γνωρίζει ότι απέναντί της θα βρει έναν ΟΦΗ που βρίσκεται σε εξαιρετική ψυχολογική κατάσταση μετά την κατάκτηση του Super Cup Ελλάδας.

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