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ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΝΔ: Τα ονόματα στα ψηφοδέλτια - Νέες είσοδοι - Ποιοι ακούγονται για το Επικρατείας

ΝΔ υποψήφιοι
clock 14:44 | 19/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καθώς η πολιτική σεζόν που επανεκκινεί σε λίγες ημέρες είναι άκρως προεκλογική, στα καφενεία και τα πανηγύρια ανά την επικράτεια οι συζητήσεις για το ποιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της ΝΔ είναι αρκετά ζωηρές.

Κυβερνητικοί επιτελείς καταγράφουν μάλιστα το εξής παράδοξο: ενώ το κυβερνών κόμμα έχει μπει στον όγδοο χρόνο του κυβερνητικού βίου και τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δεν προοιωνίζονται μια συντριπτική εκλογική νίκη, όπως το 2019 ή το 2023, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, διπλάσιο από τις διαθέσιμες θέσεις.

Oλο το προηγούμενο διάστημα κεντρικά στελέχη της Ν.Δ. έκαναν ένα σκανάρισμα στον κομματικό μηχανισμό, αλλά και μια εκκαθάριση στα ονόματα των πολιτευτών του 2023, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος έχει ενδιαφέρον να είναι ξανά υποψήφιος. Και με αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δοθούν και επισήμως «φύλλα πορείας» σε περίπου 100 στελέχη ανά την Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση ψηφοδελτίων είναι μια δύσκολη άσκηση, με διαφορετικές προκλήσεις κατά τόπους.

Για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις η Ν.Δ. έχει να αντιμετωπίσει το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά, οπότε και η κατάρτιση του τοπικού ψηφοδελτίου έχει ως γνώμονα τις μικρότερες δυνατές απώλειες, καθώς με τον πρώην πρωθυπουργό θα πολιτευτούν εκ των πραγμάτων πρώην βουλευτές, πρώην πολιτευτές, αλλά και αυτοδιοικητικά στελέχη που προέρχονται από τη «γαλάζια» μήτρα.

Πάντως, με δεδομένο ότι τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες δεν ζητούν από τη Ν.Δ. να κλίνει επί δεξιά, θα πρέπει να βρεθούν και πρόσωπα που υπηρετούν τη λογική της αμφίπλευρης πορείας, δηλαδή και με κομματικά διαπιστευτήρια, αλλά και με πιο κεντρώο στίγμα.

Τα 100 ονόματα

Λογικά εντός του Σεπτεμβρίου και μετά τη ΔΕΘ -με δεδομένο πλέον ότι κάλπες θα στηθούν λογικά τον ερχόμενο Μάιο- θα δοθούν στη δημοσιότητα 100 ονόματα στελεχών που θα γεμίσουν τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Δεν πρόκειται για άγνωστα ονόματα, καθώς πολλά έχουν ακουστεί, ενώ σε αυτή τη λίστα θα περιλαμβάνονται και πολιτευτές του 2023 που θέλουν να ξαναδοκιμάσουν. Ηδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει «φύλλα πορείας» σε ορισμένα κεντρικά και προβεβλημένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα πολιτευτεί στα Τρίκαλα, όπου θα είναι εν τέλει υποψήφια και η νυν βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα που παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και αρχικώς είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

Δημήτρης Παπαστεργίου

Δημήτρης Παπαστεργίου (Τρικάλων)

Η εκπρόσωπος της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου θα είναι υποψήφια στην Α’ Αθηνών και όχι στη μονοεδρική των Γρεβενών, όπου αρχικά στόχευε, ενώ στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που έκανε και μια μεγάλη συγκέντρωση φίλων σε κεντρικό καφέ της πόλης πριν τις διακοπές.

Για την Α’ Θεσσαλονίκης έχουν επίσης ήδη ανακοινωθεί ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Γιάννης Παπαγεωργίου και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Αθανάσιος Τσιούρας, ενώ ζεστά συζητείται και η περίπτωση του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο οποίος ήταν υποψήφιος και το 2019.

Επίσης, στη σχετική λίστα θα περιλαμβάνονται και ορισμένα ονόματα που είχε δημοσιεύσει το «ΘΕΜΑ» πριν από περίπου έναν μήνα, ήτοι: ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης και η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού στην Α’ Αθηνών, ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός στη Β’ Πειραιώς, στον Εβρο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. για τα περιφερειακά ΜΜΕ και συντονίστρια του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Ελενα Σώκου, στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος, στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, στην Εύβοια ο νεαρός δικηγόρος Απόστολος Σπανός, στην Ευρυτανία ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Πιερία η βενιαμίν περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Αννα Τζήκα.

​​​​​​​Δημήτρης Σκουλός

Δημήτρης Σκουλός (Β’ Πειραιώς)

Eλενα Σώκου

Eλενα Σώκου (Εβρου)

Πορφυλένια Κανελλοπούλου

Πορφυλένια Κανελλοπούλου (Μεσσηνίας)

Οι αντιπεριφερειάρχες

Μια ειδική περίπτωση είναι οι εν ενεργεία αντιπεριφερειάρχες που επιθυμούν να πολιτευτούν. Πριν από μερικές εβδομάδες μιλώντας στη συγκέντρωση των βουλευτών της Ν.Δ. για την παρουσίαση της εφαρμογής iKO ο κ. Μητσοτάκης είχε δώσει περιθώριο σε όσους ενδιαφέρονται να μετακομίσουν στην κεντρική πολιτική σκηνή να παραιτηθούν από τα καθήκοντά τους έως το τέλος Ιουλίου.

«Προφανώς, αυτό θα είχε νόημα αν κάναμε εκλογές τον Σεπτέμβριο. Τώρα που οι εκλογές είναι σαφές ότι θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας, ατύπως το deadline έχει μετακινηθεί», αναφέρει αρμόδια πηγή. Πάντως, στη λίστα με τα 100 ονόματα υποψηφίων που θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο θα περιλαμβάνονται και αντιπεριφερειάρχες, υπό την προϋπόθεση όμως ότι θα παραιτηθούν σύντομα. Προφανώς, υπάρχουν και αρκετές περιπτώσεις που σταθμίζοντας τις εναλλακτικές τους και τις ισορροπίες στα «γαλάζια» ψηφοδέλτια θα προτιμήσουν να μείνουν στην Αυτοδιοίκηση.

Στους δυνητικά ενδιαφερόμενους περιλαμβάνονται ο Θανάσης Μαυρομμάτης και ο Νίκος Κατσακιώρης στην Αιτωλοακαρνανία, ο Νίκος Κοροβέσης στην Ηλεία, ο Χαράλαμπος Μπονάνος, ο Φωκίων Ζαΐμης, αλλά και η Αννα Μαστοράκου στην Αχαΐα, η Αγνή Νάκου στα Ιωάννινα και ο Βασίλης Ψαθάς στην Αρτα, ο Βασίλης Σιδέρης στην Αργολίδα, ο Τάσος Γκιόλης στην Κόρινθο, η Φανή Παπαθωμά για τη Βοιωτία, ο Γιώργος Κελαϊδίτης στην Εύβοια, ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος στις Σέρρες, ο Λύσσανδρος Μεταξάς στην Κοζάνη, ο Δημήτρης Σαββόπουλος στην Καστοριά, ο Παντελής Βρουλής στη Χίο κ.λπ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση της Καβάλας, όπου έχει αρχίσει να ξεδιπλώνεται ανοιχτά και το πρώτο εσωκομματικό ντέρμπι. Ο βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης υπογραμμίζει ότι μετά την παρέλευση της 31ης Ιουλίου δεν μπορούν οι αντιπεριφερειάρχες να είναι υποψήφιοι.

Κατά πληροφορίες, ξιφουλκεί (χωρίς να τον κατονομάζει) εναντίον του αντιπεριφερειάρχη Ανάπτυξης Αλέξανδρου Ιωσηφίδη, που πρόσφατα εξελέγη στην Πολιτική Επιτροπή της Ν.Δ., και λέγεται ότι θέλει να είναι στο ψηφοδέλτιο με αλλεπάλληλες αναρτήσεις του. Μάλιστα, με μια φαρμακερή ανάρτηση στο Facebook στις 9 Αυγούστου ο κ. Λαζαρίδης έγραψε χαρακτηριστικά: «Στην Καβάλα ο άλλος θέλει να είναι υποψήφιος με τη Ν.Δ., έκανε εκδήλωση με 30 άτομα και μαζεύτηκαν οι Πασόκοι!».

«Φύλλα πορείας»

Μια σειρά υπουργών και βουλευτών είναι στη διαδικασία δρομολόγησης υποψηφιότητας. Για παράδειγμα, λίγο πριν από την αυγουστιάτικη ανάπαυλα ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, που θα είναι υποψήφιος στην Ανατολική Αττική, πέρασε το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου και συζήτησε με τον πρωθυπουργό. Η έτερη του Υγείας, η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανοίγει βηματισμό στον Δυτικό Τομέα της Β’ Αθηνών.

Στον Νότιο Τομέα κινούνται έντονα ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο διευθυντής Ψηφιακής Επικοινωνίας του πρωθυπουργού Νίκος Ρωμανός, ενώ συζητούνται και άλλα ονόματα για την περιφέρεια. Στον Βόρειο Τομέα ο Παύλος Μαρινάκης, που είναι το new entry του ψηφοδελτίου, πλασάρεται στην τριάδα όλων των κυλιόμενων μετρήσεων που τρέχουν, μαζί με τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Αδωνη Γεωργιάδη. Στη Δυτική Αττική ενδιαφέρεται να είναι ξανά υποψήφιος ο Σταμάτης Πουλής, που ήταν πρώτος επιλαχών το 2023 και έχει δώσει αρκετές μάχες απέναντι στον Παύλο Πολάκη.

Στη Ν.Δ., επίσης, δίνουν ιδιαίτερο βάρος στους αγροτικούς νομούς, όπου καταγράφονται σημαντικές διαρροές λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των καθυστερήσεων στις πληρωμές, πριν από τη μετάβαση του οργανισμού στην ΑΑΔΕ. Αντίστοιχο βάρος θα δοθεί και στην Πελοπόννησο λόγω της επιρροής του Αντώνη Σαμαρά, και ειδικά στη Μεσσηνία, τόπο καταγωγής του, καθώς εκλέγεται εκεί από το 1977. Ενα όνομα που εσχάτως συζητείται είναι αυτό του πρώην περιφερειάρχη Πελοποννήσου και ορκισμένου αντιπάλου του κ. Σαμαρά, Παναγιώτη Νίκα.

Το Επικρατείας

Μια άσκηση που θα ολοκληρωθεί σε ύστερο χρόνο είναι και το ψηφοδέλτιο Επικρατείας της Ν.Δ. Από όσους εξελέγησαν το 2023, πέραν της κυρίας Αγαπηδάκη, ο Γιώργος Σταμάτης θα είναι υποψήφιος στην Κορινθία.

Ο Χρήστος Στυλιανίδης ενδιαφέρεται για τις προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, η Νεφέλη Χατζηιωαννίδου και η Ιωάννα Λυτρίβη τείνουν στο να μην κατέβουν με σταυρό, ενώ ο Θεόδωρος Σκυλακάκης αναζητεί περιφέρεια εντός Λεκανοπεδίου, με πρώτη προτίμηση (αλλά όχι δεσμευτική) τον Βόρειο Τομέα. Λογικά, θα αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο της Ηλείας και ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, για τον οποίο υπάρχει πολιτική εκκρεμότητα.

Ως προς το Επικρατείας, εκκρεμεί η συζήτηση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται να είναι ξανά υποψήφιος στην Α’ Αθήνας. Ανθρωποι που γνωρίζουν τη σχέση τους εκτιμούν ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει σε δεύτερο χρόνο και με ειλικρίνεια, με τον πρωθυπουργό πάντως να εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Κακλαμάνης χειρίζεται την ηλεκτρισμένη Βουλή. Εσχάτως, ακούγεται έντονα και το όνομα του στρατηγού Φράγκου Φραγκούλη, επίτιμου αρχηγού ΓΕΣ.

Φράγκος Φραγκούλης

Φράγκος Φραγκούλης (Επικρατείας)

Προς το Επικρατείας εκτιμάται ότι θα κινηθεί ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος μπορεί να έχει και ενεργό ρόλο στην προεκλογική περίοδο. Αλλα ονόματα που συζητούνται είναι αυτά του Θεόδωρου Ρουσόπουλου που έτρεξε με επιτυχία το πρόσφατο συνέδριο της Ν.Δ., αλλά και του υπουργού Περιβάλλοντος Σταύρου Παπασταύρου, που φέρνει εις πέρας δύσκολες αποστολές, εθνικής σημασίας σε πολλές περιπτώσεις.

Ειδική περίπτωση είναι και αυτή της Αφροδίτης Νέστορα, που πολιτεύεται στην Α’ Θεσσαλονίκης. Μπορεί για συμβολικούς λόγους να γίνει συζήτηση για να πολιτευτεί στο Επικρατείας, αλλιώς θα μείνει στην εκλογική της περιφέρεια, όπου προφανώς η υποψηφιότητά της θα αποκτήσει άλλη δυναμική.

Αφροδίτη Νέστορα

Αφροδίτη Νέστορα (Α’ Θεσσαλονίκης)

Η ίδια πάντως κρατά κλειστά τα χαρτιά της, καθώς μόλις πρόσφατα συμπληρώθηκαν 40 ημέρες από τη δολοφονία της μητέρας της Βάγιας. Εντούτοις, δεν θα εγκαταλείψει τον πολιτικό στίβο.

ΠΗΓΗ: protothema.gr

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Eλενα Σώκου (Εβρου)

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