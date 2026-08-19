ΝΔ: Τα ονόματα στα ψηφοδέλτια - Νέες είσοδοι - Ποιοι ακούγονται για το Επικρατείας

Καθώς η πολιτική σεζόν που επανεκκινεί σε λίγες ημέρες είναι άκρως προεκλογική, στα καφενεία και τα πανηγύρια ανά την επικράτεια οι συζητήσεις για το ποιοι θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια της ΝΔ είναι αρκετά ζωηρές.

Κυβερνητικοί επιτελείς καταγράφουν μάλιστα το εξής παράδοξο: ενώ το κυβερνών κόμμα έχει μπει στον όγδοο χρόνο του κυβερνητικού βίου και τα ποσοστά στις δημοσκοπήσεις δεν προοιωνίζονται μια συντριπτική εκλογική νίκη, όπως το 2019 ή το 2023, το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, διπλάσιο από τις διαθέσιμες θέσεις.

Oλο το προηγούμενο διάστημα κεντρικά στελέχη της Ν.Δ. έκαναν ένα σκανάρισμα στον κομματικό μηχανισμό, αλλά και μια εκκαθάριση στα ονόματα των πολιτευτών του 2023, προκειμένου να διαπιστώσουν ποιος έχει ενδιαφέρον να είναι ξανά υποψήφιος. Και με αυτά τα δεδομένα εκτιμάται ότι τις επόμενες εβδομάδες θα δοθούν και επισήμως «φύλλα πορείας» σε περίπου 100 στελέχη ανά την Ελλάδα, προκειμένου να μπορούν να κινούνται με μεγαλύτερη άνεση στις τοπικές κοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση, η κατάρτιση ψηφοδελτίων είναι μια δύσκολη άσκηση, με διαφορετικές προκλήσεις κατά τόπους.

Για παράδειγμα, σε αρκετές περιπτώσεις η Ν.Δ. έχει να αντιμετωπίσει το υπό σύσταση κόμμα Σαμαρά, οπότε και η κατάρτιση του τοπικού ψηφοδελτίου έχει ως γνώμονα τις μικρότερες δυνατές απώλειες, καθώς με τον πρώην πρωθυπουργό θα πολιτευτούν εκ των πραγμάτων πρώην βουλευτές, πρώην πολιτευτές, αλλά και αυτοδιοικητικά στελέχη που προέρχονται από τη «γαλάζια» μήτρα.

Πάντως, με δεδομένο ότι τα ποιοτικά στοιχεία των μετρήσεων που έχει στη διάθεσή του το Μέγαρο Μαξίμου κατατείνουν στο συμπέρασμα ότι οι πολίτες δεν ζητούν από τη Ν.Δ. να κλίνει επί δεξιά, θα πρέπει να βρεθούν και πρόσωπα που υπηρετούν τη λογική της αμφίπλευρης πορείας, δηλαδή και με κομματικά διαπιστευτήρια, αλλά και με πιο κεντρώο στίγμα.

Τα 100 ονόματα

Λογικά εντός του Σεπτεμβρίου και μετά τη ΔΕΘ -με δεδομένο πλέον ότι κάλπες θα στηθούν λογικά τον ερχόμενο Μάιο- θα δοθούν στη δημοσιότητα 100 ονόματα στελεχών που θα γεμίσουν τα «γαλάζια» ψηφοδέλτια. Δεν πρόκειται για άγνωστα ονόματα, καθώς πολλά έχουν ακουστεί, ενώ σε αυτή τη λίστα θα περιλαμβάνονται και πολιτευτές του 2023 που θέλουν να ξαναδοκιμάσουν. Ηδη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δώσει «φύλλα πορείας» σε ορισμένα κεντρικά και προβεβλημένα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου θα πολιτευτεί στα Τρίκαλα, όπου θα είναι εν τέλει υποψήφια και η νυν βουλευτής Κατερίνα Παπακώστα που παραπέμπεται σε δίκη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και αρχικώς είχε γνωστοποιήσει την πρόθεσή της να αποσυρθεί από τα ψηφοδέλτια του κόμματος.

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Δημήτρης Παπαστεργίου (Τρικάλων)

Η εκπρόσωπος της Ν.Δ. Αλεξάνδρα Σδούκου θα είναι υποψήφια στην Α’ Αθηνών και όχι στη μονοεδρική των Γρεβενών, όπου αρχικά στόχευε, ενώ στην Α’ Θεσσαλονίκης θα είναι υποψήφιος ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, που έκανε και μια μεγάλη συγκέντρωση φίλων σε κεντρικό καφέ της πόλης πριν τις διακοπές.

Για την Α’ Θεσσαλονίκης έχουν επίσης ήδη ανακοινωθεί ο συντονιστής του πρωθυπουργικού γραφείου Γιάννης Παπαγεωργίου και ο πρώην γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομικών Αθανάσιος Τσιούρας, ενώ ζεστά συζητείται και η περίπτωση του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου, ο οποίος ήταν υποψήφιος και το 2019.

Επίσης, στη σχετική λίστα θα περιλαμβάνονται και ορισμένα ονόματα που είχε δημοσιεύσει το «ΘΕΜΑ» πριν από περίπου έναν μήνα, ήτοι: ο ηθοποιός Θανάσης Βισκαδουράκης και η δικηγόρος Πώλα Δαμιανού στην Α’ Αθηνών, ο φωτογράφος Δημήτρης Σκουλός στη Β’ Πειραιώς, στον Εβρο η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της Ν.Δ. για τα περιφερειακά ΜΜΕ και συντονίστρια του γραφείου πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη Ελενα Σώκου, στην Αργολίδα ο δικηγόρος Ζώης Σταυρόπουλος, στη Μεσσηνία η δικηγόρος Πορφυλένια Κανελλοπούλου, στη Χαλκιδική ο δικηγόρος Νίκος Μπλόσκας, στην Κέρκυρα η πρώην δήμαρχος Μερόπη Υδραίου, στην Εύβοια ο νεαρός δικηγόρος Απόστολος Σπανός, στην Ευρυτανία ο γνωστός ογκολόγος Κωνσταντίνος Τσιγαρίδας και στην Πιερία η βενιαμίν περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας Αννα Τζήκα.

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Δημήτρης Σκουλός (Β’ Πειραιώς)