Κερδίστε προσκλήσεις για τη συναυλία της Καίτης Γαρμπή και του Διονύση Σχοινά

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Η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς έρχονται στη συναρπαστική καλοκαιρινή συναυλία «Με Εσένα Μόνο».

Μετά τις κοινές sold out εμφανίσεις τους στη νυχτερινή Αθήνα, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, οι δύο καταξιωμένοι και δημοφιλείς καλλιτέχνες ταξιδεύουν στο Ηράκλειο για να βρεθούν κοντά στο κοινό που τους αγαπά και ανυπομονεί να τους δει μαζί.

Στο «Με Εσένα Μόνο tour» η Καίτη Γαρμπή και ο Διονύσης Σχοινάς ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για συναυλίες γεμάτες με την «εκρηκτική» τους χημεία, τις διαχρονικές τους επιτυχίες, τα καινούργια τους τραγούδια κι ένα αφιέρωμα σε κλασικά λαϊκά τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.

Τεχνόπολις 21 Αυγούστου

Προπώληση εισιτηρίων στο ticketservices.gr και στο κατάστημα Τεχνόπολις

Το ekriti.gr χαρίζει 10 προσκλήσεις για τη μεγάλη συναυλία τους στο Ηράκλειο!

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Πώς θα συμμετάσχετε στον διαγωνισμό

Η διαδικασία είναι πολύ απλή:

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Ο διαγωνισμός λήγει τη Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 15:00 και οι νικητές θα ανακοινωθούν με σχετικό άρθρο που θα δημοσιευτεί και στη σελίδα μας στο facebook.