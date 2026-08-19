Σητεία: Το λιμάνι πλημμύρισε με φως και μουσική – Η εντυπωσιακή πρώτη "Βαρκαρόλα"

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Μια μαγική βραδιά, γεμάτη φως, μουσική και θάλασσα, έζησαν χθες κάτοικοι και επισκέπτες στο γραφικό λιμάνι της Σητείας.

Με απόλυτη επιτυχία και μαζική συμμετοχή του κόσμου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Βαρκαρόλα του φετινού καλοκαιριού.

Ο αγαπημένος πλέον θεσμός ένωσε για ακόμα μια φορά τη ναυτική παράδοση του τόπου με την πολιτιστική του ταυτότητα.

Η ανακοίνωση του δήμου:

Με μεγάλη επιτυχία και τη θερμή συμμετοχή πλήθους κόσμου πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η πρώτη Βαρκαρόλα του φετινού καλοκαιριού της Σητείας, στο γραφικό λιμάνι της.

Η Βαρκαρόλα αποτελεί πλέον ένα αγαπημένο θεσμό για τη Σητεία, συνδέοντας τη ναυτική παράδοση και την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου με τη διασκέδαση και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των επισκεπτών.

Το λιμάνι της Σητείας πλημμύρισε από κόσμο και μουσική, δημιουργώντας μια μοναδική καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. Το όμορφο σκηνικό και το πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα συνέθεσαν μια ξεχωριστή βραδιά, προσφέροντας σε όλους όμορφες στιγμές και εικόνες.

Η μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τη δυναμική και τη διαχρονική αξία της Βαρκαρόλας, ενός θεσμού που αποτελεί σημείο αναφοράς και εξωστρέφειας για την καλοκαιρινή ζωή της Σητείας.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται σε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή διοργάνωση, στους συμμετέχοντες, στους επαγγελματίες και, κυρίως, στους δημότες μας και τους επισκέπτες που έδωσαν με την παρουσία τους ξεχωριστό χρώμα στη βραδιά.

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