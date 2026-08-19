Ηράκλειο: Όλα έτοιμα για το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών – Όλο το πρόγραμμα

Αντίστροφα μετά ο χρόνος για την έναρξη του 3ου Φεστιβάλ των Τειχών του Δήμου Ηρακλείου, που θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου.

Τις επόμενες ημέρες ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Ρένα Παπαδάκη – Σκαλίδη θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου στην οποία θα παρουσιαστούν όλες οι λεπτομέρειες του Φεστιβάλ που ξεκίνησε το 2024 και προσελκύει κάθε χρόνο χιλιάδες επισκέπτες στα Ενετικά Τείχη της πόλης.

Υπενθυμίζεται ότι το 3ο Φεστιβάλ των Τειχών είναι και το πρώτο που διοργανώνεται στο πλαίσιο και έπειτα από την υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης για την προστασία, αξιοποίηση και ανάδειξη της ενετικής οχύρωσης και των Νεωρίων του Ηρακλείου, μεταξύ του Δήμου Ηρακλείου, της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού.

Στην πλατεία προμαχώνα Ιησού, στη στοά Μακάσι, στις πύλες Παντοκράτορα, Αγίου Γεωργίου και Βιτούρι, στα κηποθέατρα «Νίκος Καζαντζάκης» και «Μάνος Χατζιδάκις», στους προμαχώνες Αγίου Ανδρέα και Βηθλεέμ, στις πλατείες Ελευθερίας και 18 Άγγλων, στο αναψυκτήριο προμαχώνα Παντοκράτορα, στη χαμηλή πλατεία προμαχώνα Παντοκράτορα και στο θερινό Δημοτικό κινηματογράφο Βηθλεέμ, θα παρουσιαστούν 35+ εκδηλώσεις μουσικής, κινηματογράφου, θεάτρου, χορού και εικαστικών δράσεων, οι περισσότερες με ελεύθερη είσοδο.

Η έναρξη του Φεστιβάλ θα γίνει με εκατοντάδες drones που θα φωτίσουν τον ουρανό πάνω από τον Προμαχώνα Ιησού και λίγο αργότερα, στο Κηποθέατρο «Νίκος Καζαντζάκης», η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα συναντηθούν με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου.

Τις επόμενες ημέρες, το πρόγραμμα κινείται χωρίς στεγανά.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Α Paris tous les deux, ένα μεικτό θέαμα που φέρνει σε διάλογο την τέχνη του σινεμά με τη λυρική τέχνη. Στην στοά Μακάσι ανοίγει η Μόνιμη Έκθεση Ενθυμημάτων της Εθνικής Αντίστασης. Ο Κωνσταντίνος Βήτα συναντά την ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Ο Σταύρος Λάντσιας παρουσιάζει το Waving Hands. Ο Πέτρος Κλαμπάνης φέρνει στο Ηράκλειο τη διεθνή jazz ματιά του. Η ηλεκτρονική μουσική διαχέεται στην πύλη Βιτούρι μέσα από το Eclipso Festival. Η κρητική παράδοση με μία πλειάδα από σπουδαίους και καταξιωμένους ερμηνευτές και καλλιτέχνες, συνομιλεί με τη Μεσόγειο, το φλαμένκο, την punk rock και τη σύγχρονη δημιουργία.

Το Φεστιβάλ ολοκληρώνεται με τη συναυλία του Nicola Piovani. Του βραβευμένου με Όσκαρ συνθέτη, για τη μουσική του στην ταινία La Vita è bella του Ρομπέρτο Μπενίνι, ο οποίος επιστρέφει στο Ηράκλειο 44 χρόνια μετά τον Μουσικό Αύγουστο του Μάνου Χατζιδάκι, για να αφηγηθεί τα «Ταξίδια του Οδυσσέα».

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα σε e-book εδώ: https://www.heraklionculture.gr/wp-content/uploads/2026/08/CWF-2026-e-book.pdf

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