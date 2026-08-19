Βρέθηκε θετικός σε κοκαΐνη ο τενίστας Νικ Κύργιος -«Έκανα ένα τεράστιο λάθος»

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σε προσωρινή αναστολή από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το επαγγελματικό τένις βρίσκεται ο Νικ Κύργιος, μετά τον εντοπισμό κοκαΐνης σε δείγμα που έδωσε σε έλεγχο ντόπινγκ.

Ο 31χρονος Αυστραλός τενίστας, ελληνικής καταγωγής, επιβεβαίωσε ο ίδιος την υπόθεση και ανέλαβε πλήρως την ευθύνη, κάνοντας λόγο για ένα «τεράστιο λάθος».

Ο Κύργιος υποβλήθηκε σε έλεγχο στις 22 Ιουνίου, κατά τη διάρκεια του ATP 250 της Μαγιόρκα. Στις 17 Ιουλίου, εργαστήριο που είναι διαπιστευμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA) επιβεβαίωσε την παρουσία βενζοϋλεκγονίνης, ουσίας που αποτελεί μεταβολίτη της κοκαΐνης.

Λόγω της φύσης της απαγορευμένης ουσίας, ο Διεθνής Οργανισμός Ακεραιότητας του Τένις (ITIA) επέβαλε στον Αυστραλό υποχρεωτική προσωρινή αναστολή από τις 4 Αυγούστου.

Ο Κύργιος έχει τη δυνατότητα να προσβάλει την απόφαση, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει καταθέσει έφεση.

Κατά τη διάρκεια της αναστολής, ο τενίστας δεν επιτρέπεται να αγωνίζεται, να προπονεί άλλους αθλητές ή να παρευρίσκεται σε Grand Slam και διοργανώσεις που διεξάγονται υπό την εποπτεία των επαγγελματικών Tours ή των εθνικών ομοσπονδιών.

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος»

Ο ίδιος ο Κύργιος επέλεξε να τοποθετηθεί δημόσια για την υπόθεση μέσω μιας μακροσκελούς ανάρτησης στο Instagram, όπου ζήτησε συγγνώμη από την οικογένειά του, τους φιλάθλους και τους χορηγούς του.

«Έκανα ένα τεράστιο λάθος και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη γι' αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Image

Ο Αυστραλός τόνισε πως τον απογοητεύει ιδιαίτερα το γεγονός ότι η συμπεριφορά του μπορεί να επηρεάσει τα παιδιά που τον έχουν ως πρότυπο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας των συνεχόμενων τραυματισμών που τον έχουν κρατήσει μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους.

Όπως εξήγησε, τα προβλήματα αυτά είχαν σημαντικές επιπτώσεις τόσο στο σώμα όσο και στην ψυχολογία του.

«Το σώμα μου δεν ήταν σε θέση να κάνει όσα περίμενε το μυαλό μου», έγραψε, περιγράφοντας παράλληλα πόσο δύσκολο ήταν για εκείνον να αποδεχθεί ότι η καριέρα του πλησιάζει προς το τέλος της.

Ωστόσο, έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι οι δυσκολίες που αντιμετώπισε δεν μπορούν να αποτελέσουν δικαιολογία για την πράξη του.

«Τίποτα από αυτά δεν δικαιολογεί αυτό που έκανα», σημείωσε.

Θα απομακρυνθεί για 28 ημέρες

Ο Κύργιος γνωστοποίησε ακόμη ότι σκοπεύει να απέχει για 28 ημέρες από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη δημόσια ζωή, προκειμένου να επικεντρωθεί στον εαυτό του και στην προσπάθεια να διαχειριστεί την κατάσταση.

Χαρακτήρισε την υπόθεση ένα «καμπανάκι αφύπνισης» και ζήτησε από το κοινό και τα μέσα ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητα τόσο του ίδιου όσο και της οικογένειάς του.

«Θα κάνω τη δουλειά που χρειάζεται και θα επιστρέψω καλύτερος», ήταν το μήνυμα με το οποίο ολοκλήρωσε την ανάρτησή του.

Η κοκαΐνη περιλαμβάνεται από τη WADA στις διεγερτικές ουσίες και στις ουσίες κατάχρησης και απαγορεύεται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Η νομοθεσία περί αντιντόπινγκ προβλέπει υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μειωμένες κυρώσεις όταν η χρήση αφορά περίοδο εκτός αγωνιστικής δράσης. Στην περίπτωση του Κύργιου, όμως, το δείγμα ελήφθη ενώ συμμετείχε κανονικά στο τουρνουά της Μαγιόρκα.

Μόλις τέσσερις αγώνες μέσα στη σεζόν

Ο Κύργιος, ο οποίος στο παρελθόν είχε φτάσει έως το Νο13 της παγκόσμιας κατάταξης, έχει αγωνιστεί μόλις τέσσερις φορές στο μονό κατά τη φετινή σεζόν.

Η αγωνιστική του παρουσία έχει περιοριστεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας σοβαρών τραυματισμών, κυρίως στο γόνατο και στον καρπό.

Στη Μαγιόρκα η πορεία του ολοκληρώθηκε από τον πρώτο γύρο, όταν ηττήθηκε από τον συμπατριώτη του Άνταμ Γουόλτον.

Στη συνέχεια συμμετείχε στο διπλό του Γουίμπλεντον, έχοντας συμπαίκτη τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, όμως και εκεί το δίδυμο αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο.

Η προσωρινή αναστολή του Κύργιου θα παραμείνει σε ισχύ έως ότου ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία του προγράμματος αντιντόπινγκ του επαγγελματικού τένις και καθοριστεί η οριστική ποινή που θα του επιβληθεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Σκληρές αερομαχίες στο Αιγαίο: Η χειρότερη ημέρα από τον Φεβρουάριο του 2023

"Φέσια" 3,55 δισ. ευρώ στους ιδιώτες από το κράτος παρά τα υπερπλεονάσματα

«Μπερδεύτηκα και βγήκα στο αντίθετο ρεύμα» είπε η 82χρονη που οδηγούσε ανάποδα στην Αθηνών - Κορίνθου