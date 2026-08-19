Σπανούλης: «Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένας στόχος – Να πάμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο» (βίντεο)

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Η Εθνική ομάδα μπάσκετ των Ανδρών μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας της για δύο παιχνίδια που μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικά στην προσπάθεια πρόκρισης στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Πρώτος αντίπαλος είναι η Ουκρανία στις 28 Αυγούστου, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 31 Αυγούστου, ακολουθεί η μεγάλη αναμέτρηση με την Ισπανία.

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μιλώντας στη media day, θέλησε να απομακρύνει την έννοια της πίεσης και να βάλει στο επίκεντρο τον στόχο και τη δουλειά.

«Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένας στόχος»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός ήταν απόλυτος:

«Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει μόνο ένας στόχος που έχουμε βάλει, να περάσουμε στο Παγκόσμιο Κύπελλο».

Ο Σπανούλης γνωρίζει ότι η Εθνική δεν είχε την εικόνα που ήθελε στο προηγούμενο παράθυρο, όμως θεωρεί πως δεν υπάρχει λόγος να διογκωθεί η κατάσταση.

«Δεν μας άρεσε η εικόνα μας στο προηγούμενο παράθυρο. Το κάναμε πάρα πολύ μεγαλύτερο από δύο κακές εμφανίσεις. Το καταλαβαίνουμε όλοι, κανένας δεν θέλει να χάνει», τόνισε.

Για τον ίδιο, το ζητούμενο πλέον είναι η αντίδραση.

«Είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο»

Η προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει και ο Σπανούλης εμφανίζεται αισιόδοξος για την εικόνα που θα παρουσιάσει η ομάδα.

«Τα παιδιά καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια. Έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει αρκετός χρόνος για να προετοιμαστεί σωστά η ομάδα.

Η προσοχή είναι στραμμένη αποκλειστικά στην Ουκρανία.

«Έχουμε στοχεύσει στο παιχνίδι με την Ουκρανία. Όλα γίνονται γι' αυτό το παιχνίδι. Προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα δείξουμε το καλό μας πρόσωπο».

Παράλληλα, τα δύο φιλικά παιχνίδια που θα δώσει η Εθνική αναμένεται να λειτουργήσουν ως σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας.

Πρώτα η Ουκρανία, μετά η Ισπανίαδι

Παρότι η αναμέτρηση με την Ισπανία έχει ήδη προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον, ο Σπανούλης ξεκαθάρισε ότι κανείς στην Εθνική δεν σκέφτεται ακόμη το δεύτερο παιχνίδι.

«Αυτή τη στιγμή υπάρχει στο μυαλό μας μόνο η Ουκρανία», τόνισε.

Στόχος είναι οι διεθνείς να παρουσιαστούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, τόσο σωματικά όσο και πνευματικά.

«Κάθε μέρα τα παιδιά δουλεύουν για να είναι στην καλύτερη κατάσταση που μπορούν», ανέφερε ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

«Δεν υπάρχει πίεση, υπάρχει εγωισμός»

Ο Σπανούλης στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία των παικτών του.

Όπως εξήγησε, αυτό που βλέπει στην ομάδα δεν είναι φόβος αλλά διάθεση για αντίδραση.

«Δεν υπάρχει πίεση, πιο πολύ υπάρχει εγωισμός. Δεν μας άρεσε αυτό που έγινε στο προηγούμενο παράθυρο, ο τρόπος που παίξαμε, ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε τις ομάδες».

Παράλληλα, ζήτησε να μην ξεχνά κανείς τις πρόσφατες επιτυχίες της Εθνικής.

«Ας μην επικεντρωνόμαστε μόνο στο κακό. Μην ξεχνάμε πως αυτή η ομάδα πήρε μετάλλιο μόλις πριν έναν χρόνο».

Η διαχείριση είναι το «κλειδί»

Για τον Σπανούλη, η πραγματική δύναμη μιας ομάδας δεν φαίνεται μόνο όταν όλα πηγαίνουν καλά.

«Ποτέ τα πράγματα δεν πάνε μόνο άσχημα ή μόνο καλά. Το θέμα είναι να διαχειρίζεσαι τις καταστάσεις, να αναλαμβάνεις τις ευθύνες σου και να βελτιώνεσαι», υπογράμμισε.

Αυτό είναι και το μήνυμα που θέλει να περάσει στους διεθνείς ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων.

«Θέλω να μείνω σε αυτούς που είναι εδώ»

Σε ερώτηση για τις απουσίες και την ανταπόκριση των παικτών στις κλήσεις της Εθνικής, ο Σπανούλης δεν θέλησε να σταθεί σε όσους δεν βρίσκονται στην προετοιμασία.

«Πάντα ένας προπονητής θέλει να έχει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες, ει δυνατόν όλους τους παίκτες. Όμως θέλω να μείνω σε αυτούς που είναι εδώ πέρα και καταβάλλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια».

Το μεγάλο στοίχημα είναι και οι επόμενες γενιές

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός αναφέρθηκε και στην πορεία των μικρών Εθνικών ομάδων, στέλνοντας ένα μήνυμα που ξεπερνά τα αποτελέσματα και τα μετάλλια.

«Βλέπουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ταλέντο, υπάρχουν πολλά ταλαντούχα παιδιά», ανέφερε.

Για τον Σπανούλη, το ζητούμενο στις μικρές ηλικίες δεν είναι μόνο οι διακρίσεις, αλλά η δημιουργία παικτών που θα μπορέσουν να φτάσουν μέχρι την Εθνική Ανδρών.

«Η ουσία στις μικρές ηλικίες δεν είναι μόνο να πάρεις ένα μετάλλιο, αλλά να βγάλουμε και παίκτες».

Η Εθνική κοιτάζει μπροστά

Το μήνυμα του Βασίλη Σπανούλη είναι σαφές: το προηγούμενο παράθυρο ανήκει στο παρελθόν και η Εθνική πρέπει να απαντήσει μέσα στο γήπεδο.

Η Ουκρανία είναι ο πρώτος μεγάλος στόχος και η Ισπανία ακολουθεί. Με χρόνο για προετοιμασία, δύο φιλικά και αποφασισμένους διεθνείς, ο ομοσπονδιακός τεχνικός εμφανίζεται βέβαιος ότι η Ελλάδα μπορεί να παρουσιάσει το πρόσωπο που πραγματικά θέλει.

«Έχουμε την ποιότητα και τον εγωισμό να βγάλουμε μια καλύτερη εικόνα», είναι ουσιαστικά το σύνθημα της νέας προσπάθειας.