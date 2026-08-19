«Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;»: Τύπος με ανατριχιαστική μάσκα τρομοκρατεί και κυνηγά πολίτες στις ΗΠΑ

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Την φυσιολογικότητα της καθημερινότητας στη Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ ήρθε να ταράξει ένας περίεργος τύπος ο οποίος αναζητείται από την αστυνομία τις τελευταίες ημέρες και ο λόγος είναι αρκετά περίεργος.

Το συγκεκριμένο άτομο κυκλοφορεί στους δρόμους το βράδυ φορώντας μια ανατριχιαστική μάσκα, πλησιάζει ανυποψίαστους πολίτες και είτε τους κάνει περίεργες ερωτήσεις, είτε τους απειλεί, τους τρομοκρατεί και τους κυνηγά.

Την περασμένη εβδομάδα, καταδίωξε τουλάχιστον έξι ανθρώπους κοντά στο Δημαρχείο και καταγράφηκε να φορά τη μάσκα που παραπέμπει στον Chucky και να ρωτά μια γυναίκα αν είναι έτοιμη να πεθάνει.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες και βίντεο του υπόπτου, ζητώντας από το κοινό να βοηθήσει στην αναγνώρισή του.

Κυνηγά γυναίκες που κάνουν τζόκινγκ...

Σε ένα άλλο περιστατικό στις 12 Αυγούστου, ο άνδρας καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να καταδιώκει μια γυναίκα που έκανε πρωινό τρέξιμο, περίπου στις 05:30 το πρωί

Φορώντας τη μάσκα, την πλησίασε και την απείλησε ενώ κρατούσε το ένα του χέρι πίσω από την πλάτη. Η κοπέλα τρόμαξε, σκόνταψε και τραυματίστηκε, ενώ ο άνδρας διέφυγε σε σταθμό του σιδηροδρόμου.

Η Λουάντα Μαρίνο δήλωσε στο CBS ότι συνάντησε τον άνδρα με τη μάσκα ενώ είχε κανονίσει να κάνει πρωινό τρέξιμο με μια φίλη της.

«Άρχισε να μας ρωτάει: “Θέλετε να κάνουμε αγώνα; Στοιχηματίζω ότι είμαι πιο γρήγορος από εσάς. Θέλετε να τρέξουμε;”. Το ρώτησε μερικές φορές, αλλά καμία από εμάς δεν του έδωσε σημασία. Ήταν πολύ περίεργο», περιέγραψε η Μαρίνο.

Ο ύποπτος φαίνεται πως καταγράφει τα περιστατικά με το κινητό του, κρατώντας το τηλέφωνο με αναμμένο το φως του, δήλωσε στο CBS ο Τζέισον Σμιθ, διοικητής της αστυνομίας της Φιλαδέλφειας. «Δεν είναι σαφές εάν οι συγκεκριμένες επιθέσεις αποτελούν μέρος κάποιας τάσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά Μέσα, ο ύποπτος αντιμετωπίζει κατηγορίες, μεταξύ άλλων, για τρομοκρατικές απειλές, απλή επίθεση και άλλα αδικήματα.

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