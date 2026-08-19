Τούνη: «Θυμάμαι ακόμα πόσο πολύ ντρεπόμουν να πάω σχολείο την επόμενη ημέρα»

Η Ιωάννα Τούνη με αφορμή μία παλιά της φωτογραφία που βρήκε, αναφέρθηκε στα παιδικά της χρόνια και μοιράστηκε μία ιστορία από το σχολείο.

«Κάτι έψαχνα σήμερα και έπεσα πάνω σε αυτές τις φωτογραφίες, που είμαι παλιά εγώ με τη μαμά μικρή. Και απλά θέλω να σου δείξω αυτή τη φωτογραφία, αυτή είμαι εγώ, και να σου πω την ιστορία για αυτό εδώ πέρα το κεφάλι», είπε αρχικά.

Σου έχω πει ξανά ότι έχω μεγαλώσει σε μία μέση προς φτωχή ρε παιδί μου οικογένεια, πολύ κανονικές συνθήκες και ίσως λίγο κάτω. Οπότε η μαμά μου τότε όταν ήμουν 3 ετών περίπου, είχε μετακομίσει από τη Ρόδο που έμενε, γιατί ήταν νοσηλεύτρια εκεί πέρα διορισμένη, στη Θεσσαλονίκη για να είναι κοντά με τη θεία μου που έμενε εδώ και να μπορεί και να έχει κάποια βοήθεια με το παιδί γιατί ήταν μόνη της».

«Οπότε σε εκείνη τη φάση ακριβώς, η μαμά μου δούλευε στο δημόσιο ως νοσηλεύτρια. Ήταν το μοναδικό εισόδημα που είχαμε στο σπίτι, δεν είχαμε καμία βοήθεια από τον μπαμπά. Σε εκείνες τις εποχές, έδιναν δάνεια με πολύ μικρούς τόκους, οπότε η μαμά μου είχε όνειρο της ζωής της να αγοράσει ένα σπίτι.

Θυμάμαι που με έπαιρνε και ψάχναμε πάρα πολύ, διάφορα ερείπια. Και κάπως έτσι τέλος πάντων, με δάνειο το οποίο θα το αποπλήρωνε 50 χρόνια μετά, για να καταλάβεις, πήραμε το σπίτι μας στην Άνω Πόλη, το σπίτι που μεγάλωσα, το οποίο ήταν ένα ερείπιο 67 τετραγωνικά και τσούκου τσούκου η μαμά μου, σιγά σιγά έφτιαχνε. Αλλά αυτό είναι μία ιστορία που θα σου πω άλλη στιγμή», εξήγησε.

«Ήταν που λες ένα διάστημα της ζωής μου, το οποίο δεν μπορώ να προσδιορίσω γιατί ήμουν πολύ μικρή τότε, φαντάζομαι θα ήταν ένας χρόνος και κάτι, που περνούσα πάρα πολύ χρόνο με την θεία μου την Παγώνα, γιατί η μαμά μου είτε έτρεχε για το σπίτι, με μαστόρους, να πάρει προσφορές, δεν είχε και ιδέα η γυναίκα, κότσο την έπιαναν παντού την γλυκούλα μου.

Και είμαι μπροστά σε ένα τηλεφώνημα της μαμάς μου, σε άλλο δωμάτιο ήμουν αλλά κρυφάκουγα, στο οποίο μιλάει με την θεία μου και της λέει ότι ζορίζεται πάρα πολύ: “Αλλιώς τα υπολογίζω και αλλιώς όλο βγαίνουν έξοδα. Παράλληλα, πρέπει να αφήσω το ενοίκιο εδώ πέρα γιατί έχουμε έξωση”.

Και έχω καταστεναχωρηθεί που περιγράφει η μαμά στη θεία το οικονομικό μας πρόβλημα. Και συνεχίζει και λέει: “Τώρα σκέψου ότι θέλω να πάω την Ιωάννα για κούρεμα και δεν έχω λεφτά να την πάω κομμωτήριο”. Το άκουσα αυτό και είχα καταστεναχωρηθεί. Αποφάσισα να βοηθήσω. Και η βοήθεια ήταν να ανοίξω το συρτάρι που ήξερα ότι η μαμά κρύβει το ψαλίδι και να κόψω τα μαλλιά μου. Κάποια στιγμή, έπειτα από 10 λεπτά που μιλάει η μαμά μου στο τηλέφωνο, βγαίνω στο σαλόνι. Η μαμά μου με βλέπει, σαστίζει, και μου λέει: “Τι έκανες πουλάκι μου;”. Της απαντώ ότι ήθελα να τη βοηθήσω γιατί άκουσα στο τηλέφωνο ότι δεν έχει λεφτά να με πάει στο κομμωτήριο».

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