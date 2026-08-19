Κίνα: Δέκα νεκροί από τις καταρρακτώδεις βροχές -Χιλιάδες εκκενώσεις κατοίκων

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Καταρρακτώδεις βροχές στη νοτιοδυτική Κίνα στοίχισαν τη ζωή σε 10 ανθρώπους, καθώς προκάλεσαν καταρρεύσεις σπιτιών και μια κατολίσθηση, μετέδωσε σήμερα το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί προληπτικά από τα σπίτια τους.

Οι αρχές απομάκρυναν 21.784 ανθρώπους έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις στη νοτιοδυτική Κίνα, μεταξύ άλλων στις περιοχές Τσενγκντού και Ζιγκόνγκ.

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν στην επαρχία Σιτσουάν αφού νερό της βροχής, που συσσωρεύθηκε σε στέγη, προκάλεσε την κατάρρευσή της, καθώς και την κατάρρευση ενός τοίχου στη διάρκεια ενός πάρτυ που γινόταν χθες, Τρίτη, για την επιτυχία παιδιών στις εισαγωγικές στο πανεπιστήμιο, μετέδωσε το CCTV.

🚨 10 DIAS DE INUNDAÇÕES E UMA CIDADE DEVASTADA







Em Wenzhou, na China, as inundações duraram mais de dez dias e teriam deixado pelo menos 6.000 mortos.







A dimensão da tragédia impressiona, mas uma pergunta permanece:







Como uma inundação conseguiu durar tanto tempo e deixar um… — DENNYS ALERTS (@Dennys_Alerts) August 18, 2026

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε κατοικία στην κομητεία Τσανγκνίνγκ της Σιτσουάν και δύο απεβίωσαν σε νοσοκομείο όπου νοσηλεύονταν 17 τραυματίες.

Οι αρχές της Σιτσουάν κήρυξαν αυτή την εβδομάδα συναγερμό για σφοδρές βροχοπτώσεις και προειδοποίησαν για καταστροφές.

Καταρρακτώδεις βροχές από χθες, Τρίτη, απέκλεισαν δρόμους στις ορεινές περιοχές Γκάρζε και Άμπα, μετέδωσε το CCTV.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες για τα αίτια της κατολίσθησης που σημειώθηκε τη Δευτέρα σε εργοτάξιο στην περιφέρεια Γκουανγκσί παγιδεύοντας πέντε ανθρώπους, οι οποίοι ανασύρθηκαν από διασώστες χωρίς τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με το CCTV.

Από την αρχή του καλοκαιριού, η περιφέρεια Γκουανγκσί, όπως και πολλά άλλα τμήματα της νοτιοδυτικής Κίνας, έχουν δεχθεί ισχυρές βροχοπτώσεις.

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