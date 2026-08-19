Ηράκλειο: Ασφαλτοστρώσεις και παρεμβάσεις - Νέος κύκλος έργων στους δρόμους

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την περίοδο μια σειρά από παρεμβάσεις του Δήμου Ηρακλείου στο οδικό δίκτυο της πόλης, ενώ από τον Σεπτέμβριο αναμένεται να ανοίξει ένας νέος κύκλος έργων σε δρόμους και σημεία που παρουσιάζουν προβλήματα. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι ασφαλτοστρώσεις, οι οποίες αναμένεται να επανεκκινήσουν τον επόμενο μήνα, αλλά και έργα σε πλατείες, πεζοδρόμια, φωτισμό και κυκλοφοριακές υποδομές.

Μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Γιώργου ι Παπαδάκη, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, Δημήτρης Σπυριδάκης, αναφέρθηκε στον σχεδιασμό της δημοτικής αρχής και στις παρεμβάσεις που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

Στην πλατεία Καμινίων πραγματοποιούνται εργασίες με ολική αντικατάσταση του οδοστρώματος, με το έργο να αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος Αυγούστου. Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες στην οδό Δελημάρκου, οι οποίες, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, αναμένεται να ολοκληρωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου και το αργότερο έως τις 10 Οκτωβρίου.

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Παρέμβαση βρίσκεται σε εξέλιξη και στην περιοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, όπου έχει ήδη ολοκληρωθεί το πεζοδρόμιο στην ανατολική πλευρά της Νικολάου Πλαστήρα. Απομένουν η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης στην είσοδο του ΙΤΕ, καθώς και οι εργασίες για τον οδοφωτισμό.

Ξανά στους δρόμους τα συνεργεία από τον Σεπτέμβριο

Μετά την προσωρινή διακοπή των ασφαλτοστρώσεων κατά τη διάρκεια του Αυγούστου, ο σχεδιασμός του Δήμου προβλέπει επανεκκίνηση των εργασιών από τον Σεπτέμβριο. Η πρώτη φάση του προγράμματος αφορά κεντρικούς δρόμους της πόλης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι δευτερεύουσες οδικές αρτηρίες. Μάλιστα, μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένονται παρεμβάσεις στο 2ο, το 3ο και το 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα Ηρακλείου.

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Ο κ. Σπυριδάκης αναγνώρισε ότι το πρόβλημα με την κατάσταση των δρόμων είναι εκτεταμένο και αφορά ολόκληρη την πόλη, χαρακτηρίζοντας την προσπάθεια ένα «μεγάλο στοίχημα» για την τεχνική υπηρεσία, η οποία καλείται να ανταποκριθεί με περιορισμένες δυνατότητες.

Οι τελευταίες παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στη λεωφόρο Ηράκλειο και στην οδό Νάθενα, στο ύψος της Εφορίας Ηρακλείου.

Τον Σεπτέμβριο η έναρξη εργασιών σε Ίδης και Καλοκαιρινού

Σημαντική παρέμβαση αναμένεται και στις οδούς Ίδης και Καλοκαιρινού , όπου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ο εργολάβος αναμένεται να εγκατασταθεί στο έργο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου.

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(Ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Σπυριδάκης)

Παράλληλα, στον σχεδιασμό του Δήμου περιλαμβάνονται παρεμβάσεις σε κυκλικούς κόμβους και κομβικά σημεία της πόλης, μεταξύ άλλων στην πλατεία 18 Άγγλων, στην περιοχή πάνω από την Όαση, στη Δημοκρατίας και Γερωνυμάκη καθώς και στη συμβολή των οδών Ιερολοχιτών και Ατλαντίδος.

Στο τραπέζι ξανά τα κολωνάκια

Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση κολωνακίων στο κέντρο του Ηρακλείου, υπάρχει ήδη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για σημεία όπως η οδός Κυρίλλου Λουκάρεως και η Αγίου Μηνά. Ωστόσο, όπως ανέφερε ο κ. Σπυριδάκης, μετά τις νέες ασφαλτοστρώσεις δεν καταγράφεται πλέον στον ίδιο βαθμό παράνομη στάθμευση στα συγκεκριμένα σημεία. Έτσι, το θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί πριν προχωρήσει η τοποθέτησή τους.

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