Στο «μικροσκόπιο» οι φωτιές σε Τρίκαλα, Βόλο, Πήλιο: Τα βίντεο που εξετάζονται για πιθανούς εμπρησμούς

Στο μικροσκόπιο των ανακριτικών αρχών της Πυροσβεστικής βρίσκονται πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα σε Τρίκαλα, Βόλο και Πήλιο, με τις έρευνες να επικεντρώνονται στα αίτια εκδήλωσής τους.

Στα Τρίκαλα, η Πυροσβεστική ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 46χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πριν από λίγες ημέρες στην περιοχή Γενέσι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο συλληφθείς ελέγχεται και για άλλες δύο φωτιές που εκδηλώθηκαν στην ίδια περιοχή το τελευταίο διάστημα.

Την ίδια ώρα, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής εξετάζει το ενδεχόμενο εμπρησμού για τις φωτιές που εκδηλώθηκαν χθες στον Βόλο.

Η πρώτη πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 18:00 στα Αϊβαλιώτικα και μισή ώρα αργότερα εκδηλώθηκε δεύτερη εστία στην κοντινή περιοχή του Σωρού. Περίπου στις 20:00 ακολούθησε τρίτη πυρκαγιά στις Κεραίες, στην περιοχή των Αλυκών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αρχές έχουν στη διάθεσή τους βιντεοληπτικό υλικό και αναζητούν έναν άνδρα με σακίδιο. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι το συγκεκριμένο άτομο είχε θεαθεί να κινείται κοντά στα σημεία όπου εκδηλώθηκαν οι τρεις πυρκαγιές.

Παράλληλα, το Ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Βόλου εξετάζει δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν μέσα στον Αύγουστο στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου.

Οι δύο φωτιές ξέσπασαν με διαφορά 48 ωρών και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είχαν ως σημείο έναρξης την ίδια περιοχή. Οι έρευνες της Πυροσβεστικής βρίσκονται σε εξέλιξη για να εξακριβωθούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών και εάν οι επιμέρους περιπτώσεις συνδέονται με ανθρώπινη ενέργεια.

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