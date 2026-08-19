Μουσιάλα: Η αλήθεια πίσω από την κατάρρευση – Τι είναι η «κρίση απουσίας» (βίντεο)

Ο Μουσιάλα κατέρρευσε δύο φορές μέσα σε τέσσερις ημέρες. Πρώτα στο φιλικό της Μπάγερν με τη Λειψία και στη συνέχεια, στις 18 Αυγούστου, στο παιχνίδι με τη Χάιντενχαϊμ. Στο δεύτερο περιστατικό ο 23χρονος επιθετικός της Μπάγερν είχε μπει ως αλλαγή και κατέρρευσε λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς να προηγηθεί σύγκρουση. Η μεγάλη αποκάλυψη ήρθε από τον ίδιο τον Μουσιάλα: ανέφερε ότι οι γιατροί έχουν διαγνώσει σύντομες, προσωρινές και θεραπεύσιμες «κρίσεις απουσίας», οι οποίες συνδέονται με νευρολογική δυσλειτουργία.
Τι είναι η «κρίση απουσίας»
Δεν πρόκειται απλώς για μια κοινή λιποθυμία.
Η κρίση απουσίας (absence seizure) είναι ένας τύπος επιληπτικής κρίσης κατά τον οποίο για λίγα δευτερόλεπτα διαταράσσεται η συνείδηση. Το άτομο μπορεί να σταματήσει απότομα αυτό που κάνει, να μείνει ακίνητο ή να κοιτάζει στο κενό και να μην ανταποκρίνεται φυσιολογικά. Συνήθως το επεισόδιο είναι πολύ σύντομο και μετά η δραστηριότητα συνεχίζεται.
Αυτό εξηγεί και το σοκαριστικό θέαμα στο γήπεδο: η νευρολογική διαταραχή μπορεί να προκαλέσει ξαφνική απώλεια συνείδησης/ελέγχου, με αποτέλεσμα ο ποδοσφαιριστής να πέσει χωρίς να έχει προηγηθεί τραυματισμός.
Αισιόδοξος για την αποκατάστασή του
Ο Μουσιάλα εμφανίζεται καθησυχαστικός. Έχει πει ότι η κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη και ότι οι γιατροί τον παρακολουθούν και τον θεραπεύουν. Σύμφωνα με το Reuters, οι γιατροί έχουν αποκλείσει σοβαρό μακροπρόθεσμο κίνδυνο, ενώ ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος για την αποκατάστασή του.
Άρα, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσημη ένδειξη ότι τελειώνει η καριέρα του ή ότι αντιμετωπίζει κάποια ανίατη πάθηση. Το ζήτημα είναι να ελεγχθούν τα επεισόδια και να αποφασιστεί από την ιατρική ομάδα πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να αγωνιστεί ξανά.
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