Δήμος Μινώα: Τον Σεπτέμβριο η πρεμιέρα για τον 2ο Βρεφονηπιακό Καστελλίου – Νέος σταθμός στο Αρκαλοχώρι

Από τον Σεπτέμβριο η λειτουργία του δεύτερου Βρεφονηπιακού Σταθμού Καστελλίου - Δρομολογείται νέος Βρεφικός Σταθμός στο Αρκαλοχώρι

Στην ενίσχυση των δομών βρεφικής φροντίδας και στη στήριξη των οικογενειών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας προχωρά η Δημοτική Αρχή, με δύο σημαντικές παρεμβάσεις που βρίσκονται πλέον σε διαφορετικά στάδια υλοποίησης.

Στο Καστέλλι, ολοκληρώνονται οι τελευταίες εργασίες για τη λειτουργία του δεύτερου Βρεφoνηπιακού Σταθμού, σε καινούργιο κτίριο, με στόχο η νέα δομή να υποδεχθεί τα παιδιά από τον προσεχή Σεπτέμβριο και να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες των οικογενειών της περιοχής.

Αντίστοιχο βήμα γίνεται και στο Αρκαλοχώρι. Στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο Μινώα Πεδιάδας μάλιστα, διαπιστώθηκε ομόφωνα η αναγκαιότητα ίδρυσης και λειτουργίας νέου Βρεφικού Σταθμού ενώ εγκρίθηκε η έναρξη όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την ίδρυση του, αρχικά με ένα τμήμα. Παράλληλα, δρομολογείται η διαδικασία για τη μίσθωση κατάλληλου κτιρίου, το οποίο θα μπορεί να διαμορφωθεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους.

Η ανάγκη για τη νέα δομή στο Αρκαλοχώρι είναι συγκεκριμένη και καταγεγραμμένη. Κατά τις δύο προηγούμενες χρονιές, 20 βρέφη την περίοδο 2024-2025 και 18 βρέφη την περίοδο 2025-2026 έμειναν εκτός επιλογής, καθώς οι διαθέσιμες θέσεις στις υφιστάμενες δομές δεν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση.

«Η στήριξη των οικογενειών του Δήμου μας και η δημιουργία ασφαλών και ποιοτικών δομών για τα παιδιά μας, αποτελεί σταθερή προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής. Με τον νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο Καστέλλι που θα λειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο, αυξάνουμε τις διαθέσιμες δυνατότητες φιλοξενίας βρεφών, ενώ με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κάνουμε το πρώτο σημαντικό βήμα για τη δημιουργία μιας ακόμη δομής στο Αρκαλοχώρι. Συνεχίζουμε με σχέδιο, ώστε οι οικογένειες του Δήμου μας να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες που χρειάζονται και τα παιδιά μας να μεγαλώνουν σε ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου.

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