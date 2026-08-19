Κυκλάδες: Πυκνή ομίχλη «έκρυψε» τα νησιά – Εντυπωσιακές εικόνες

Ένα απόκοσμο σκηνικό δημιουργήθηκε στις Κυκλάδες, όταν πυκνή ομίχλη κάλυψε τις θαλάσσιες περιοχές των νησιών, περιορίζοντας σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό της ορατότητα.

Το πυκνό πέπλο θαλάσσιας ομίχλης σκέπασε την Αντίπαρο, την Πολύαιγο, τη Σίκινο, τη Φολέγανδρο και την Κίμωλο, δημιουργώντας εικόνες που παρέπεμπαν περισσότερο σε σκηνικό κινηματογραφικής ταινίας μυστηρίου παρά σε καλοκαίρι στο Αιγαίο.

Μάλιστα, στο λιμάνι της Πάρου η πυκνή ομίχλη περιόρισε σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό την ορατότητα με αποτέλεσμα οι προσεγγίσεις και οι αναχωρήσεις των πλοίων να μετατραπούν σε ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία.

Κυκλάδες: Πυκνή ομίχλη «κατάπιε» τα νησιά – Εντυπωσιακές εικόνες pic.twitter.com/r2lSI6483T — iEidiseis.gr (@iEidiseisGR) August 19, 2026

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Οι εικόνες που δημοσίευσε το parianostypos.gr είναι εντυπωσιακές, καθώς μέσα στο πυκνό πέπλο της ομίχλης τα πλοία μόλις διακρίνονται, δίνοντας την εντύπωση ότι ξεπροβάλλουν σαν «φαντάσματα» μέσα από τη θάλασσα.

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Το φαινόμενο «sea smoke»

Πίσω από το ασυνήθιστο σκηνικό βρίσκεται το φαινόμενο «sea smoke», κατά το οποίο η διαφορά θερμοκρασίας ανάμεσα στη θαλάσσια επιφάνεια και τον αέρα δημιουργεί ένα στρώμα υδρατμών πάνω από το νερό, κάνοντας τη θάλασσα να μοιάζει σαν να «αχνίζει».

Το αποτέλεσμα ήταν ένα πυκνό πέπλο ομίχλης να καλύψει τη θαλάσσια περιοχή, «εξαφανίζοντας» σχεδόν τα πάντα από το οπτικό πεδίο και δημιουργώντας εικόνες κάθε άλλο παρά συνηθισμένες για την καρδιά του καλοκαιριού.

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