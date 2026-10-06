ΟΦΗ: Με Ανδρούτσο η προπόνηση- Τραυματίας γύρισε από την Κύπρο ο Σιέλης

Με την επιστροφή των Ανδρούτσου και Σιέλη από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (10/10) με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Σιέλης ακολούθησε θεραπεία καθώς κατά την διάρκεια της παραμονής του στις προπονήσεις της Εθνικής Κύπρου, αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι. Από την προπόνηση απουσίασαν οι Αποστολάκης, Κωστούλας και Θεοδοσουλάκης, οι οποίοι βρίσκονται με την Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη (7/10), με την επόμενη προπόνηση να έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νέο Γήπεδο ΟΦΗ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για παραχώρηση ακινήτου 40 στρεμμάτων που κανείς δεν θυμάται…

Στο Ηράκλειο η Εθνική Γυναικών για το μεγάλο ματς με την Αγγλία