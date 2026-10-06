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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Με Ανδρούτσο η προπόνηση- Τραυματίας γύρισε από την Κύπρο ο Σιέλης

ανδρουτσος
clock 14:47 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με την επιστροφή των Ανδρούτσου και Σιέλη από τις διεθνείς τους υποχρεώσεις συνεχίστηκε σήμερα, Τρίτη 6 Οκτωβρίου, η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (10/10) με την ΑΕΚ για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Σιέλης ακολούθησε θεραπεία  καθώς κατά την διάρκεια της παραμονής του στις προπονήσεις της Εθνικής Κύπρου, αισθάνθηκε ξανά ενοχλήσεις στον τετρακέφαλο με αποτέλεσμα να μην αγωνιστεί σε κανένα επίσημο παιχνίδι. Από την προπόνηση απουσίασαν οι Αποστολάκης, Κωστούλας και Θεοδοσουλάκης, οι οποίοι βρίσκονται με την Εθνική Ελπίδων στη Βόρεια Ιρλανδία.

Η προετοιμασία θα συνεχιστεί αύριο, Τετάρτη (7/10), με την επόμενη προπόνηση να έχει προγραμματιστεί για τις 11:00.

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Οφη Ανδρούτσος
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