H Euroleague απέρριψε την εξαγορά της απ' το ΝΒΑ

«Λευκός καπνός» δεν βγήκε από τη γενική συνέλευση της Euroleague (5-6/10) για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην ιταλική πόλη Κόμο. Η πρόταση του NBA ν' αναλάβει εξ ολοκλήρου τη διοίκηση της Euroleague, στην οποία απαράβατοι όροι από πλευράς Αμερικανών ήταν να διατηρηθούν στους 13 οι σύλλογοι-μέτοχοι και να διατηρηθεί το τρέχον φόρματ των 20 ομάδων, απορρίφθηκε από το σύνολο των ιδιοκτητών της διοργάνωσης. Η πρόταση του ΝΒΑ, σε οικονομικούς όρους, άγγιζε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι ιδιοκτήτες των συμμετεχουσών ομάδων της Euroleague συμφώνησαν πως δεν επιθυμούν να παραχωρήσουν την αυτονομία τους στο ΝΒΑ, και πως ήταν αντίθετοι στην πρόταση για διατήρηση του υπάρχοντος φορμάτ, το οποίο θα εμπόδιζε την εξέλιξη, την ανάπτυξη και τη βελτίωση του κορυφαίου ευρωπαϊκού διασυλλογικού πρωταθλήματος μπάσκετ.

Η προθεσμία που είχε ορίσει το ΝΒΑ για την απάντηση της Euroleague στη σχετική πρόταση λήγει σήμερα (6/10) και ήδη η Euroleague απάντησε αρνητικά.

Στις συζητήσεις στο Κόμο βρίσκονται για λογαριασμό του Ολυμπιακού οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, καθώς και οι Γιώργος Σκινδήλιας και Νίκος Λεπενιώτης. Τον Παναθηναϊκό εκπροσωπούν ο ιδιοκτήτης Δημήτρης Γιαννακόπουλος και οι Βασίλης Παρθενόπουλος, Γιώργος Αθανασίου, Μαργαρίτα Θάνου.

Τη Ρεάλ Μαδρίτης εκπροσωπεί ο CEO και μέλος του ΔΣ, Χοσέ Άνχελ Σάντσεθ. Τη Μπαρτσελόνα εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Ζοάν Λαπόρτα. Την Αρμάνι Μιλάνο εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Λέο Ντελ ‘Όρκο. Τη Μακάμπι Τελ Αβίβ εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Σιμόν Μιζράχι. Την Αναντολού Εφές εκπροσωπεί ο Επίτιμος Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Τουντζάι Οζιλχάν. Την ΤΣΣΚΑ Μόσχας εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και Ιδιοκτήτης, Αντρέι Βατούτιν. Την Μπάγερν Μονάχου εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Χέρμπερτ Χάινερ. Την Μπασκόνια εκπροσωπεί ο Πρόεδρος και ιδιοκτήτης, Χοσέ Αντόνιο Κερεχέτα. Την Βιλερμπάν εκπροσωπεί ο Πρόεδρος, Τόνι Πάρκερ. Την Ζάλγκιρις Κάουνας εκπροσωπεί ο Ιδιοκτήτης, Παούλιους Μοτιεγιούνας. Την Φενέρμπαχτσε εκπροσωπεί ο GM, Ντέρια Γιανιέρ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ