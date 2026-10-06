FIBA Europe Cup: Πρεμιέρα για τέσσερις ελληνικές ομάδες στη φάση των ομίλων

Αρχίζει η φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup, με τέσσερις ελληνικές ομάδες να παίρνουν θέση στο εναρκτήριο τζάμπολ της σεζόν 2026-27: Ο Προμηθέας Πάτρας (1ος Όμιλος), ο Κολοσσός Ρόδου (3ος Όμιλος), ο Ηρακλής (5ος Όμιλος) και η Μύκονος (8ος Όμιλος).

Συγκεκριμένα, ο Προμηθέας Πατρών αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα του 1ου ομίλου στο Κόσοβο την Τρέπτσα, στις 19:30 την Τετάρτη (7/10). Την ίδια ημέρα, στις 18:00, ο Κολοσσός Ρόδου φιλοξενεί τη Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα από τη Ρουμανία για τον 3ο όμιλο. Μία ημέρα νωρίτερα, την Τρίτη (6/10), στις 20:00 αγωνίζεται ο Ηρακλής. Ο «Γηραιός» ταξιδεύει στα Σκόπια και τη Βόρεια Μακεδονία, για την 1η αγωνιστική του 5ου ομίλου, κόντρα στην ΜZT. Την Τρίτη (6/10), για τις 19:00 έχει προγραμματιστεί η ευρωπαϊκή ιστορική πρεμιέρα της Μυκόνου. Οι παίκτες του Βαγγέλη Ζιάγκου υποδέχονται τη Νέφτσι από το Αζερμπαϊτζάν, για τον 8ο όμιλο.





Tο πρόγραμμα της πρεμιέρας στη φάση των ομίλων του FIBA Europe Cup, στους 1ο, 3ο, 5ο και 8ο ομίλους, στους οποίους μετέχουν αντίστοιχα οι Προμηθέας Πατρών, Κολοσσός Ρόδου, Ηρακλής και Μύκονος έχει ως εξής:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (6-7/10/2026)

1ος Όμιλος

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου



Τρέπτσα (Κόσοβο)-ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 19:30



Οπάβα (Τσεχία)-Σπλιτ (Κροατία)



Τριέρ (Γερμανία)-πατούμι (Γεωργία)





3ος Όμιλος

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου



ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ-Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα (Ρουμανία) 18:00



Εσενλέρ Εροκσπόρ (Τουρκία)-Γκέντσε (Αζερμπαϊτζάν)



Σπόρτινγκ Λισαβώνας (Πορτογαλία)-Ρίλσκι Σπόρτιστ (Βουλγαρία)





5ος Όμιλος

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου



MZT Σκοπίων (Βόρεια Μακεδονία)-ΗΡΑΚΛΗΣ 20:00



Τάρτου (Εσθονία)-Τζίκι Βαρσοβίας (Πολωνία)



ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Βούρτσμπουργκ (Γερμανία)

8oς Όμιλος

Τρίτη, 6 Οκτωβρίου



ΜΥΚΟΝΟΣ-Νέφτσι (Αζερμπαϊτζάν) 19:00

Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου



Ρίγα (Λετονία)-Λοκομοτίβ Πλόβντιβ (Βουλγαρία)



Οραντέα (Ρουμανία)-Φριμπούργκ Ολιμπίκ (Ελβετία)

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