Σε ρυθμούς ΑΕΚ ο ΟΦΗ – Στην τελική ευθεία η προετοιμασία

Σε ρυθμούς ΑΕΚ κινείται πλέον ο ΟΦΗ, με την προετοιμασία για την εκτός έδρας αναμέτρηση του Σαββάτου στη Νέα Φιλαδέλφεια να περνά στην τελική της ευθεία.

Μετά το διήμερο ρεπό του Σαββατοκύριακου, οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ επέστρεψαν τη Δευτέρα στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο και ουσιαστικά ξεκίνησαν το τελευταίο κομμάτι της δουλειάς ενόψει της αναμέτρησης με την ΑΕΚ. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 19:30.

Το σημαντικότερο νέο από την προπόνηση ήταν η επιστροφή του Νίκου Μαρινάκη σε κανονικούς ρυθμούς. Ο έμπειρος αμυντικός, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα ακολουθούσε ατομικό πρόγραμμα, συμμετείχε σε ολόκληρη την προπόνηση και πλέον τίθεται στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το παιχνίδι με την Ένωση.

Σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας αποτελεί και η επιστροφή των διεθνών ποδοσφαιριστών. Στο προηγούμενο διάστημα από τις προπονήσεις απουσίαζαν οι Ανδρούτσος, Σιέλης, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Κωστούλας λόγω των υποχρεώσεών τους με τις εθνικές ομάδες.

Ο ΟΦΗ μπαίνει έτσι στην τελική ευθεία έχοντας μπροστά του ένα ιδιαίτερα απαιτητικό παιχνίδι, καθώς θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές, οι δύο ομάδες βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία, με την ΑΕΚ στους 11 βαθμούς και τον ΟΦΗ στους 10.

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