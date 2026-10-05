Προκριματικά Εuro 2028: Οριστικά η Ελλάδα στο γκρουπ των ισχυρών

Στην κορυφή του 2ου ομίλου ανέβηκε η Ολλανδία, στους οκτώ βαθμούς μαζί με την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του Nations League. Οι «Οράνιε» επικράτησαν 2-1 στο Αϊντχόφεν της Σερβίας, η οποία ουσιαστικά μένει τελευταία στον όμιλο και θα συμμετάσχει στα μπαράζ προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό στην League B.



Αυτό σημαίνει πως το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά και το 0-0 χθες στην Τούμπα κόντρα στη Γερμανία, εξασφάλισε την παρουσία του στους ισχυρούς του Εuro 2028, στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Το γκρουπ των ισχυρών της κλήρωσης θα περιλαμβάνει εκτός από την Ελλάδα και τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου, Ιταλίας και Νορβηγίας.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στα γκρουπ δυναμικότητας κι οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής:

Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.

Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία. Pot 2: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο.

Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο. Pot 3: Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία, Φινλανδία.

Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία, Φινλανδία. Pot 4: Αλβανία, Εσθονία, Κύπρος, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετονία, Σαν Μαρίνο.

Αλβανία, Εσθονία, Κύπρος, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετονία, Σαν Μαρίνο. Pot 5: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.

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