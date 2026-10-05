ΔΕΥ.05 Οκτ 2026 16:18
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Προκριματικά Εuro 2028: Οριστικά η Ελλάδα στο γκρουπ των ισχυρών

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑΣ
clock 13:21 | 05/10/2026
writer icon Επιμέλεια: Στέλιος Σβολιαντόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

  Στην κορυφή του 2ου ομίλου ανέβηκε η Ολλανδία, στους οκτώ βαθμούς μαζί με την Ελλάδα, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής του Nations League. Οι «Οράνιε» επικράτησαν 2-1 στο Αϊντχόφεν της Σερβίας, η οποία ουσιαστικά μένει τελευταία στον όμιλο και θα συμμετάσχει στα μπαράζ προκειμένου να αποφύγει τον υποβιβασμό στην League B. 

    Αυτό σημαίνει πως το ελληνικό αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, που διεκδικεί την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, μετά και το 0-0 χθες στην Τούμπα κόντρα στη Γερμανία, εξασφάλισε την παρουσία του στους ισχυρούς του Εuro 2028, στην κλήρωση που θα διεξαχθεί στις 6 Δεκεμβρίου στο Μπέλφαστ. Το γκρουπ των ισχυρών της κλήρωσης θα περιλαμβάνει εκτός από την Ελλάδα και τις εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, Ολλανδίας, Ισπανίας, Γαλλίας, Γερμανίας, Βελγίου, Ιταλίας και Νορβηγίας.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, αυτή είναι η εικόνα που διαμορφώνεται στα γκρουπ δυναμικότητας κι οι πιθανοί αντίπαλοι της Εθνικής:

  • Pot 1: Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ολλανδία, Αγγλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Δανία, Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία, Κροατία.
  • Pot 2: Ουαλία, Σερβία, Τουρκία, Τσεχία, Ελβετία, Σουηδία, Αυστρία, Βόρεια Ιρλανδία, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Ουκρανία, Σκωτία, Κόσοβο.
  • Pot 3: Πολωνία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ιρλανδία, Γεωργία, Ισραήλ, Ρουμανία, Βόρεια Μακεδονία, Μαυροβούνιο, Σλοβακία, Ισλανδία, Φινλανδία.
  • Pot 4: Αλβανία, Εσθονία, Κύπρος, Μολδαβία, Λευκορωσία, Λουξεμβούργο, Αρμενία, Νησιά Φερόε, Καζακστάν, Βουλγαρία, Λετονία, Σαν Μαρίνο.
  • Pot 5: Μάλτα, Αζερμπαϊτζάν, Λιθουανία, Γιβραλτάρ, Ανδόρα, Λιχτενστάιν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Nations League Euro Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Κλήρωση
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis