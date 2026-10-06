Καρέτσας και Κωστούλας στην τελική 25αδα για το European Golden Boy 2026!

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O Κωνσταντίνος Καρέστας και ο Χαράλαμπος Κωστούλας, βρίσκονται μεταξύ των 25 φιναλίστ για το βραβείο European Golden Boy 2026-το οποίο δίνει η ιταλική εφημερίδα Tuttosport, που αποκαλύφθηκαν τη Δευτέρα (5/10), στα κεντρικά γραφεία της Banca Ifis στο Μέστρε

Περιλαμβάνει τους 20 κορυφαίους παίκτες από την ενημέρωση του Οκτωβρίου του European Golden Boy Top 100, την κατάταξη των καλύτερων παικτών κάτω των 21 ετών από έναν ευρωπαϊκό σύλλογο που καταρτίζεται από τον κύριο συνεργάτη Transfermarkt, και πέντε "Illimity Banca Ifis-Ifis Sport Wild Cards", που απονέμονται σε πέντε παίκτες που κατατάσσονται μεταξύ 21ης ​​και 100ής θέσης.

Από εδώ και στο εξής, η διεθνής κριτική επιτροπή του European Golden Boy - που αποτελείται από 50 δημοσιογράφους από όλη την Ευρώπη - θα επιλέξει τον νικητή του βραβείου μεταξύ των 25 φιναλίστ.

Ο νικητής θα ανακοινωθεί σε συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο, μαζί με τα ονόματα όλων των άλλων νικητών των βραβείων.

Δεκατέσσερις χώρες εκπροσωπούνται στη λίστα των 25 φιναλίστ, με την Ισπανία να πρωτοστατεί (τέσσερις παίκτες), ακολουθούμενη από τη Γερμανία, τη Βραζιλία και τη Γαλλία (τρεις), και ακολουθούμενη από την Ελλάδα και την Αργεντινή (δύο).

Με οκτώ υποψηφίους, η Premier League ηγείται της κατάταξης των πιο εκπροσωπούμενων πρωταθλημάτων, μπροστά από τη La Liga (6), την Bundesliga (5) και τη Serie A (3).

Η Μπαρτσελόνα είναι ο σύλλογος με τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση (3 παίκτες), ενώ ο νεότερος φιναλίστ είναι ο Λέναρντ Καρλ (γεννημένος στις 22 Φεβρουαρίου 2008) της Μπάγερν Μονάχου.

Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των 25 φιναλίστ είναι 1.303.000.000 ευρώ, αύξηση 56,65% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026 (832.300.000 ευρώ).

Οι 25 φιναλίστ:



Πάου Κουμπαρσί (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)



Αγιούμπ Μπουαντί (Μαρόκο, Μάντσεστερ Σίτι)



Γουόρεν Ζαΐρ-Εμερί (Γαλλία, Παρί Σεν Ζερμέν)



Γιαν Ντιομαντέ (Ακτή Ελεφαντοστού, Ρεάλ Μαδρίτης)



Λούκα Βούσκοβιτς (Κροατία, Μπράιτον)



Βίκτορ Φρόχολντ (Δανία, Πόρτο)



Μάιλς Λουίς-Σκέλι (Αγγλία, Άρσεναλ)



Ραγιάν (Βραζιλία, Μπόρνμουθ)



Τζόρελ Χάτο (Ολλανδία, Τσέλσι)



Λέναρντ Καρλ (Γερμανία, Μπάγερν Μονάχου)



Εστεβάο (Βραζιλία, Τσέλσι)



Έντρικ (Βραζιλία, Λυών)



Τζούνιορ Κρούπι (Γαλλία, Μπόρνμουθ)



Τζιανλούκα Πρεστιάνι (Αργεντινή, Μπενφίκα)



Κωνσταντίνος Καρέτσας (Ελλάδα, Ντόρτμουντ)



Σαΐντ Ελ Μάλα (Γερμανία, Κολωνία)



Τζον Μαρτίν (Ισπανία, Ρεάλ Σοσιεδάδ)



Μαρκ Μπερνάλ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)



Κερίμ Αλαϊμπέγκοβιτς (Βοσνία, Γιουβέντους)



Φιν Γελτς (Γερμανία, Στουτγκάρδη)



Χαράλαμπος Κωστούλας (Ελλάδα, Μπράιτον)



Ζοάν Γκαντού (Γαλλία, Λειψία)



Φράνκο Μασταντουόνο (Αργεντινή, Φιορεντίνα)



Ροντρίγκο Μόρα (Πορτογαλία, Ρόμα)



Τσάβι Έσπαρτ (Ισπανία, Μπαρτσελόνα)

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