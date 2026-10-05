Κλοπ: «Η Ελλάδα ανήκει πλέον στην ελίτ – Δεν θα ήθελα να παίξω ξανά μαζί της»





Η Ελλάδα δεν πήρε μόνο έναν πολύτιμο βαθμό απέναντι στη Γερμανία. Πήρε και την αναγνώριση ενός ανθρώπου που γνωρίζει όσο λίγοι το κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Ο Γιούργκεν Κλοπ, μετά το 0-0 της Γερμανίας με την Εθνική στην κατάμεστη Τούμπα, στάθηκε ιδιαίτερα στην αγωνιστική εικόνα της «γαλανόλευκης», επιβεβαιώνοντας με τα λόγια του την αλλαγή επιπέδου που παρουσιάζει η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

«Δεν θα ήθελα να παίξω και άλλον αγώνα με την Ελλάδα», ήταν μία από τις χαρακτηριστικότερες ατάκες του Γερμανού τεχνικού, ο οποίος αναγνώρισε ότι η Εθνική έχει εξελιχθεί σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο αντίπαλο.

Ο Κλοπ δεν έμεινε, όμως, μόνο στη δυσκολία του αγώνα. Μίλησε με ξεκάθαρα κολακευτικά λόγια για την ποιότητα και την αγωνιστική συμπεριφορά της ελληνικής ομάδας.

«Έπαιξε καλά, έξυπνα και πειθαρχημένα η Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Και στη συνέχεια ήρθε η δήλωση που αποτυπώνει με τον πλέον εμφατικό τρόπο την άποψή του για τη νέα Εθνική:

«Η Ελλάδα έδειξε ξανά πως ανήκει πλέον στην ελίτ και δεν βρίσκεται πια στις μικρές ποδοσφαιρικές δυνάμεις της Ευρώπης»

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