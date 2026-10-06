Ηράκλειο: Ελεύθερη με όρους η 36χρονη για τη δημόσια διαπόμπευση 52χρονης

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία της η 36χρονη που κατηγορείται για την υπόθεση των προσβλητικών και χυδαίων εντύπων σε βάρος 52χρονης στο Ηράκλειο.

Με απόφαση της Εισαγγελίας και της Ανακρίτριας, της επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση παρουσίας μία φορά τον μήνα σε αστυνομική αρχή, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης της 52χρονης και των μελών της οικογένειάς της.

Η 36χρονη είχε ταυτοποιηθεί από την Αστυνομία έπειτα από την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και καταθέσεων. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση του ατόμου που φέρεται να τη συνέδραμε στη διανομή των φακέλων, οι οποίοι περιείχαν προσωπικά στοιχεία και προσβλητικές αναφορές σε βάρος της 52χρονης.

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