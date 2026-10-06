Στικούδη: Πέθανε ο πατέρας της

Δύσκολες ώρες βιώνει η Κατερίνα Στικούδη καθώς έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος της πατέρας. Ο Νίκος Στικούδης τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας, έχοντας πάντα δίπλα την οικογένειά του.

«Θέλω να πω στον μπαμπάκα μου ότι τον αγαπώ πολύ και στη μαμά μου. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Τον αγαπώ πολύ και θέλω να είναι γερός. Πολλές φορές αναβάλλουμε πράγματα, νομίζουμε ότι ο χρόνος είναι για πάντα, αλλά δεν είναι για πάντα. Πρέπει να τη στιγμή που σκεφτόμαστε κάτι, να το κάνουμε να μην πούμε ‘αύριο θα πάω να τους δω’. Συγγνώμη αν το μαύρισα λίγο. Μπήκαμε και βγήκαμε αρκετές φορές στο νοσοκομείο», είχε αναφέρει η Κατερίνα Στικούδη σε παλιότερη συνέντευξή της.

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