Χάρης Μαμουλάκης: Σε αδιέξοδο οι σταφιδοπαραγωγοί της Κρήτης

Το γεγονός της αδιάθετης παραγωγής σταφίδας και την κατάρρευση των τιμών, που οδηγούν σε αδιέξοδο τους σταφιδοπαραγωγούς της Κρήτης, αναδεικνύει ο ανεξάρτητος Βουλευτής Ηρακλείου Χάρης Μαμουλάκης, με Ερώτηση που κατέθεσε προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Με την Ερώτηση τονίζεται η ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι παραγωγοί σουλτανίνας στην Κρήτη και ιδιαίτερα στην Π.Ε. Ηρακλείου. Επισημαίνεται ότι σημαντικές ποσότητες κρητικής σταφίδας παραμένουν αδιάθετες στις αποθήκες, επιτραπέζια σταφύλια παραμένουν απούλητα, ενώ οι πρόσφατες βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πρόσθετες ζημιές στην παραγωγή. Την ίδια στιγμή, παραγωγοί και εκπρόσωποι της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου αναφέρονται στις εισαγωγές σταφίδας από τρίτες χώρες, μεταξύ άλλων από την Τουρκία και το Ιράν, ζητώντας την εντατικοποίηση των ελέγχων και την αντιμετώπιση τυχόν φαινομένων παράνομης ελληνοποίησης.

Ιδιαίτερα αναφορά γίνεται και στο ζήτημα των τιμών, όπου σύμφωνα με δημοσιεύματα η τιμή της σταφίδας φέρεται να έχει υποχωρήσει από περίπου 4,20 ευρώ/κιλό τον Φεβρουάριο του 2026 σε περίπου 2 ευρώ/κιλό τον Σεπτέμβριο, ενώ στις αποθήκες παραμένουν ακόμη και ποσότητες προηγούμενης εσοδείας.

Ο Χάρης Μαμουλάκης αναφέρεται και σε πρόσφατη απάντηση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με τις ζημιές από τις βροχοπτώσεις και το χαλάζι, η οποία δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς το ποια συγκεκριμένα μέτρα εισοδηματικής στήριξης μπορούν να ενεργοποιηθούν για τους πληγέντες παραγωγούς και ζητάει ξεκάθαρες απαντήσεις στα ερωτήματα:

1. Πόσοι έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί εντός του 2026 στις εισαγωγές σταφίδας από τρίτες χώρες, ιδίως από Τουρκία και Ιράν, και ποια είναι τα αποτελέσματά τους;

2. Έχουν εντοπιστεί παραβάσεις σχετικά με την προέλευση ή την επισήμανση εισαγόμενης σταφίδας και, εφόσον ναι, ποιες κυρώσεις έχουν επιβληθεί;

3. Ποια άμεσα μέτρα προτίθεται να λάβει η Κυβέρνηση για την απορρόφηση των αδιάθετων ποσοτήτων κρητικής σουλτανίνας και τη στήριξη του εισοδήματος των παραγωγών;

4. Με δεδομένες τις σημαντικές ζημιές από τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εκτιμήσεων και καταβολής των αποζημιώσεων; Εξετάζεται οποιοδήποτε πρόσθετο μέτρο έκτακτης στήριξης των πληγέντων παραγωγών;

5. Ποιο είναι το συγκεκριμένο σχέδιο του Υπουργείου για τη στήριξη της κρητικής σουλτανίνας, την ενίσχυση της εμπορικής της θέσης και την αντιμετώπιση της συρρίκνωσης της αμπελουργικής δραστηριότητας στην Κρήτη;

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