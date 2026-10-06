Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. κάθε χρόνο δίπλα στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Για ακόμη μία χρονιά, η ΚΤΕΛ Ηρακλείου–Λασιθίου Α.Ε. συνέβαλε στην επιτυχή διεξαγωγή του Ημιμαραθωνίου Κρήτης στο Αρκαλοχώρι, αναλαμβάνοντας την εξυπηρέτηση των αυξημένων αναγκών μετακίνησης αθλητών, εθελοντών και επισκεπτών.

Παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, η μεγάλη γιορτή του αθλητισμού πραγματοποιήθηκε με επιτυχία και η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. ήταν από νωρίς σε πλήρη ετοιμότητα, προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες μετακίνησης.

Οι καθυστερήσεις στην άφιξη των πλοίων στο Ηράκλειο, εξαιτίας της κακοκαιρίας, δημιούργησαν πρόσθετες ανάγκες για τη μεταφορά αθλητών και επισκεπτών προς το Αρκαλοχώρι. Η εταιρεία προσαρμόστηκε άμεσα στα δεδομένα, με ΕΚΤΑΚΤΑ δρομολόγια και πραγματοποιήσε τις απαραίτητες μετακινήσεις, ώστε να εξυπηρετηθεί όσο το δυνατόν καλύτερα το επιβατικό κοινό και οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση.

Παράλληλα, τα τακτικά δρομολόγια που είχαν προγραμματιστεί για την ημέρα του Ημιμαραθωνίου πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία, συμβάλλοντας στην ασφαλή και οργανωμένη μετακίνηση αθλητών, εθελοντών και επισκεπτών.

Για την ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το γεγονός ότι βάλαμε και φέτος το δικό μας λιθαράκι σε μια διοργάνωση που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα της Κρήτης και προβάλλει τον τόπο μας πέρα από τα σύνορα του νησιού.

Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές, στους εθελοντές και, πάνω απ’ όλα, στους χιλιάδες αθλητές που, παρά τη βροχή και τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, βρέθηκαν στη γραμμή της εκκίνησης και έδωσαν στη διοργάνωση τον παλμό και τη δύναμή της.

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου Α.Ε. θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε δράσεις που προάγουν τον αθλητισμό, την εξωστρέφεια και την προβολή της Κρήτης, συμβάλλοντας με το δικό της έργο στην επιτυχία τους. Γιατί στις μεγάλες διοργανώσεις του τόπου μας, η διαδρομή είναι υπόθεση όλων μας.

Διαβάστε επίσης

Νέο Γήπεδο ΟΦΗ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου για παραχώρηση ακινήτου 40 στρεμμάτων που κανείς δεν θυμάται…

Τουρνάς από τα Ζωνιανά: Να καταγραφούν οι ζημιές και να ξαναβρεί ο τόπος τους ρυθμούς του