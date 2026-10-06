Αντωνά για Λιάγκα: «Νιώθω σαν να ήμασταν μια ζωή μαζί. Βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα»

Η Μαρία Αντωνά βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα.

«Είμαστε 2,5 χρόνια μαζί. Νιώθω σαν να ήμασταν μια ζωή μαζί, σαν να είμαστε περισσότερα χρόνια μαζί. Καμιά φορά κάθομαι, το σκέφτομαι και λέω πώς γίνεται σε τόσο γρήγορο χρονικό διάστημα να αισθάνεσαι έτσι ή να νιώθεις ότι σε αυτόν τον άνθρωπο έχεις βρει πράγματα που αναζητούσες μια ζωή. Βρήκα αγάπη, στοργή και τρυφερότητα πολλή. Επειδή έχασα πολύ νωρίς και τη μητέρα μου, θεωρώ ότι ο Γιώργος έχει στοιχεία χαρακτήρα που σου δίνει αγάπη και στοργή».

«Θα συζητήσουμε πολλές φορές θέματα δουλειάς και αναζητώ ποιο μπορεί να είναι το κακό σε εμένα και να με διορθώσει. Βέβαια πάντα μου λέει ότι είμαι καλή και ότι είναι σίγουρος ότι θα τα καταφέρω», είπε χαρακτηριστικά

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