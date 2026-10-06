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ΚΡΗΤΗ

Χανιά: Εντοπίστηκε ο 73χρονος Βρετανός τουρίστας που αγνοούνταν στο φαράγγι της Ίμπρου

ΕΚΑΒ Πυροσβεστική
clock 16:20 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση αναζήτησης του 73χρονου Βρετανού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από την Κυριακή, όταν είχε μεταβεί για πεζοπορία στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά.

Ο άνδρας εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης από τις δυνάμεις που συμμετείχαν στις έρευνες και μεταφέρεται σε ασφαλές σημείο. Η σύζυγός του, που βρίσκεται στη Βρετανία, είχε ενημερώσει τις ελληνικές Αρχές, καθώς από το απόγευμα της Κυριακής δεν είχε καταφέρει να επικοινωνήσει μαζί του.

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φαράγγι ίμπρου Τουρίστας
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