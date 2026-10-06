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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Εξαφανίστηκε ενώ έκανε πεζοπορία στο φαράγγι της Ίμπρου – Μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό του

ΦΑραγγι Ίμβρου
clock 15:22 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές των Χανίων για τον εντοπισμό ενός 73χρονου Βρετανού τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν από το απόγευμα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

Ο 73χρονος είχε μεταβεί για πεζοπορία στο φαράγγι της Ίμπρου στα Σφακιά και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Η σύζυγός του, που βρίσκεται στη Βρετανία, είχε την τελευταία τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του πριν ξεκινήσει τη διαδρομή, ενώ το κινητό του παραμένει αναπάντητο.

Το πρωί της Τρίτης 6 Οκτωβρίου ενημερώθηκε το Αστυνομικό Τμήμα Σφακίων και ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό του, με τη συμμετοχή της ΕΜΟΔΕ Χανίων και δυνάμεων της Αστυνομίας, οι οποίες πραγματοποιούν έρευνες στο φαράγγι και την ευρύτερη περιοχή.

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