Κρήτη: Συνελήφθη Αμερικανίδα για κατασκοπεία

Στα κρατητήρια οδηγήθηκε 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη για κατασκοπεία την Κυριακή στη Σούδα, καθώς φωτογράφιζε εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων Κρήτης.
Στην κατοχή της βρέθηκαν τρεις φωτογραφικές μηχανές, καθώς και φιλμ, τα οποία κατασχέθηκαν.
Η 39χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.
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