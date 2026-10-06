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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Συνελήφθη Αμερικανίδα για κατασκοπεία

σύλληψη γυναίκας
clock 10:30 | 06/10/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στα κρατητήρια οδηγήθηκε 39χρονη Αμερικανίδα, η οποία συνελήφθη για κατασκοπεία την Κυριακή στη Σούδα, καθώς φωτογράφιζε εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Ναυτικών Όπλων Κρήτης.

Στην κατοχή της βρέθηκαν τρεις φωτογραφικές μηχανές, καθώς και φιλμ, τα οποία κατασχέθηκαν.

Η 39χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ ορίστηκε τακτική δικάσιμος.

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