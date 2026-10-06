Ηράκλειο: Συνελήφθη 46χρονος θεριακλής που άναψε τσιγάρο σε πτήση από το Μπέρμιγχαμ

Σκηνές έντασης και αναστάτωσης εκτυλίχθηκαν σε διεθνή πτήση από το Μπέρμιγχαμ με προορισμό το Ηράκλειο, όταν ένας 46χρονος Βρετανός υπήκοος προκάλεσε σοβαρό επεισόδιο εντός της καμπίνας του αεροσκάφους, οδηγώντας τελικά στη σύλληψή του αμέσως μετά την προσγείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιβάτης αγνόησε επιδεικτικά τους διεθνείς κανονισμούς ασφαλείας και άναψε τσιγάρο κατά τη διάρκεια της πτήσης. Όταν τα μέλη του πληρώματος καμπίνας του απηύθυναν τον λόγο και του ζήτησαν να το σβήσει, ο 46χρονος αντέδρασε με εξαιρετικά προκλητική και επιθετική συμπεριφορά, προκαλώντας αναστάτωση και ανησυχία στους υπόλοιπους επιβάτες.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημέρωσε εγκαίρως τον Πύργο Ελέγχου του διεθνούς αερολιμένα «Νίκος Καζαντζάκης». Μόλις το αεροπλάνο τροχοδρόμησε στον διάδρομο προσγείωσης, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αερολιμένα Ηρακλείου επιβιβάστηκαν στο αεροσκάφος και πέρασαν χειροπέδες στον άνδρα.

Ο συλληφθείς αντιμετωπίζει κατηγορίες που αφορούν τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών και την παραβίαση των κανονισμών αεροπλοΐας.

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