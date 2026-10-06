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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ: Best Goal της 5ης αγωνιστικής η «βολίδα» του Αθανασίου - Τι δήλωσε (βίντεο)

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
clock 14:43 | 06/10/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
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Ο Νίκος Αθανασίου αναδείχθηκε νικητής του Best Goal της 5ης αγωνιστικής της Super League, χάρη στο εντυπωσιακό γκολ που πέτυχε απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης.

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ σκόραρε στο 95ο λεπτό με ένα εκπληκτικό δεξί σουτ εκτός περιοχής, χαρίζοντας στην ομάδα του την ισοπαλία και διαμορφώνοντας το τελικό 2-2.

Το τέρμα του ξεχώρισε στις προτιμήσεις του κοινού, συγκεντρώνοντας το 49,05% των ψήφων, ενώ στη δεύτερη θέση βρέθηκε το γκολ του Ανδρέα Τετέη με 42,85%. Μάλιστα, αυτό ήταν το πρώτο γκολ του Αθανασίου με τη φανέλα του ΟΦΗ.

Δείτε το βίντεο με τη βράβευση του και τις δηλώσεις του:

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