Παρέμβαση Κωνσταντίνου Κεφαλογιάννη για τη δημοπράτηση του Φράγματος Πλατύ

Ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κεφαλογιάννης, με Ερώτησή του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα ζητάει χρονοδιάγραμμα για την προκήρυξη διαγωνισμού του Φράγματος Πλατύ Ποταμού.



Το συγκεκριμένο έργο με τίτλο «ΕΡΓΑ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΠΛΑΤΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΜΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΜΕΣΣΑΡΑ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ Ν. ΡΕΘΥΜΝΟΥ», προϋπολογισμού 175.000.000 με ΦΠΑ είναι μία εμβληματική υποδομή, που αναμένεται να ενισχύσει τον ταμιευτήρα της Φανερωμένης και να ξεδιψάσει τη Μεσαρά, στην Π.Ε. Ηρακλείου.



Τον περασμένο Ιανουάριο (2026) εγκρίθηκε η Συλλογική Απόφαση Έργου για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων προκειμένου, μετά την κήρυξή τους, να γίνει η δημοπράτηση του έργου.



Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δει, τότε, το φως της δημοσιότητας, το έργο αναμενόταν να δημοπρατηθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.



Για το συγκεκριμένο έργο υπάρχουν οκτώ (8) μελέτες κτηματολογίου για την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης για τα αντίστοιχα τμήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7Α του ν. 2882/2001.



Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών (Διεύθυνση Απαλλοτριώσεων, Τοπογραφήσεων και Γεωπληροφορικής) είχε προβεί στην έγκριση των οκτώ κτηματολογίων του εν λόγω έργου από το Μάρτιο του 2023.



Επειδή έχει παρέλθει το πρώτο εξάμηνο του 2026 και το έργο δεν έχει ακόμη δημοπρατηθεί ο Ηρακλειώτης Βουλευτής ζητάει από τον αρμόδιο Υπουργό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κήρυξης των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και δημοπράτησης του τόσο σημαντικού αυτού έργου για την περιοχή της Μεσαράς.

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