Ράντου: Η απάντησή της μετά τα σχόλια για τη φωτογραφία της με μπικίνι

Πριν από λίγες ημέρες η Ελένη Ράντου πόσταρε μία φωτογραφία της με μπικίνι, η οποία προκάλεσε πολλά σχόλια.

Η ηθοποιός θελησε να δώσει τη δική της απάντηση σε όσους επέκριναν τη φωτογραφία της και να στείλει ένα μήνυμα προς όλες τις γυναίκες, ότι μπορούν να φοράνε ό,τι θέλουν χωρίς να τις νοιάζει τίποτα.

«Aν δει κανεις μια αυθορμητη αναρτηση μιας 62 χρονης … στην παραλια με μαγιο, σαν κοινωνικο πειραμα, τα συμπερασματα που βγαζει για τον συντηριτισμο μας ,τον ηλικιακο ρατσισμο, ( λες και πρεπει μετα τα 50 στη θαλασσα μια γυναικα να φοραει μπουργκα) , για τη επιτρεπτη εικονα μιας γυναικας οταν δεν ειναι πλεον σε ηλικια να πολλαπλασιαστει, ειλικρινα μου ρχονται γελια!

2026 έχουμε και το κουτσομπολιό δεν έχει αλλάξει θεματική από το 60! Ακόμα και σήμερα μια γυναίκα οφείλει να βάζει μπικίνι στη θάλασσα μόνο για να προσελκύσει τα αντρικά βλέμματα, μόνο για τη διαιώνιση.. Να το κάνει για πάρτη της, γιατί απλά δεν τη νοιάζει, ούτε λόγος!

Απανταχού γυναίκες, σε όποια ηλικία, μη μασάτε! Τα ολόσωμα δε στεγνώνουν εύκολα και μένει το νερό στην κοιλιά. Βάλτε ο τι σας βολεύει. Στα 62 μου ο άθλος μου δεν είναι το μπικίνι. Είναι η ελπίδα που κρατάω μέσα μου ότι ως άνθρωποι εξελισσόμαστε» έγραψε χαρακτηριστικά

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