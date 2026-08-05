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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Ολοκληρώνεται η κατάθεση αιτήσεων στην ΕΕΤΑΑ για voucher για ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ και Βρεφονηπιακούς-Παιδικούς Σταθμούς

παιδικοί σταθμοί
clock 18:54 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις 5 Αυγούστου 23:59 ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ΕΕΤΑΑ για voucher για τα ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ ΑμεΑ και τους Βρεφονηπιακούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ηρακλείου. 

Όπως είναι γνωστό, η διαδικασία της κατάθεσης ξεκίνησε στις 18 Ιουλίου από γονείς ή πρόσωπα που έχουν τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια, αναδόχους γονείς, επιτρόπους ή δικαστικούς συμπαραστάτες, Νόμιμους Εκπροσώπους βρεφών και παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία που επιθυμούν τη φιλοξενία των παιδιών τους σε δομές αντίστοιχες με την ηλικία τους

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΕΤΑΑ οι προσωρινοί πίνακες αποτελεσμάτων θα ανακοινωθούν στις 10 Αυγούστου, η υποβολή ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 11/8-13/8 και οι οριστικοί πίνακες των αποτελεσμάτων θα δημοσιοποιηθούν στις 17 Αυγούστου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τη σελίδα της ΕΕΤΑΑ στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eetaa.gr/ .

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