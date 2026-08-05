Νάξος: Άνδρας φώναζε στο αεροδρόμιο ότι έχασε το παιδί του, ενώ το «ξέχασε» στο κατάλυμα

Αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Τρίτης (5/8) στον αερολιμένα Νάξου, όταν ένας αλλοδαπός άνδρας έφτασε με το όχημά του φωνάζοντας πως είχε χάσει το παιδί του.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των Αρχών, με αστυνομικούς που βρίσκονταν στον χώρο του αεροδρομίου να σπεύδουν για να διαπιστώσουν τι ακριβώς είχε συμβεί.

Ο άνδρας, εμφανώς αναστατωμένος, ανέφερε πως πιθανότατα το παιδί είχε ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου και είχε απομακρυνθεί, γεγονός που σήμανε συναγερμό.

Οι αστυνομικοί, προσπαθώντας να εξακριβώσουν την κατάσταση, τον προέτρεψαν να επικοινωνήσει άμεσα με το κατάλυμα όπου διέμενε η οικογένεια. Λίγα λεπτά αργότερα, ο ιδιοκτήτης του καταλύματος απάντησε στο τηλεφώνημα και ενημέρωσε τον άνδρα πως το παιδί δεν είχε χαθεί, αλλά βρισκόταν στο δωμάτιο, καθώς είχε παραμείνει εκεί.

Μετά τη διαπίστωση ότι το παιδί ήταν ασφαλές, ο αλλοδαπός αποχώρησε από το αεροδρόμιο προκειμένου να επιστρέψει στο κατάλυμα και να το παραλάβει, ενώ ο συναγερμός που είχε σημάνει έληξε με την προσέλευση του παιδιού.

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