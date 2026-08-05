Ηράκλειο - σχολικές καθαρίστριες: Μειωμένο το ενδιαφέρον - Αγωνία στον Δήμο

Ενώ εκπνέει την Παρασκευή η προθεσμία για την κατάθεση αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό για την πρόσληψη των σχολικών καθαριστριών η συμμετοχή δεν είναι αναμενόμενη γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό στο Δήμο Ηρακλείου. Όπως προκύπτει οι αιτήσεις συμμετοχής είναι μειωμένες σε ένα ποσοστό που προσεγγίζει το 30% με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη αγωνία για το αν θα καλυφθούν οι 240 θέσεις που είναι στον αέρα.

Ειδικότερα όπως προκύπτει οι θέσεις εργασίας έχουν επιμεριστεί και σύμφωνα με την προκήρυξη που λήγει την Παρασκευή ζητείται η πρόσληψη 173 καθαριστριών με πλήρες ωράριο εργασίας, 46 καθαριστριών με τρίωρη απασχόληση και 24 καθαριστριών με τετράωρη απασχόληση. Τα μειωμένα ποσοστά συμμετοχής στο διαγωνισμό εντοπίζονται στις θέσεις μερικής απασχόλησης, τρίωρης και τετράωρης εργασίας στις οποίες δεν καταγράφεται η αναμενόμενη συμμετοχή.

Αυτό το οποίο φαίνεται ότι προβληματίζει το Δήμο Ηρακλείου είναι ότι επειδή διαχρονικά αρκετοί από τους επιτυχόντες στο διαγωνισμό δεν φτάνουν στο σημείο να υπογράψουν σύμβαση με το Δήμο Ηρακλείου επειδή στο μεταξύ έχουν βρει μια καλύτερη δουλειά με μεγαλύτερο μισθό και ασφάλεια, υπάρχει αγωνία να μην υπάρξει μεγάλο κενό το οποίο θα μπορούσε να δημιουργήσει απορρύθμιση.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι για να καλυφθούν οι ανάγκες των σχολικών καθαριστριών ο Δήμος Ηρακλείου για τη νέα σχολική χρονιά θα επιβαρύνει το δημοτικό ταμείο με το ποσό του 1.010.000 ευρώ αφού το κράτος για άλλη μια φορά επιλέγει να ξεφορτώσει και αυτή την ευθύνη στην αυτοδιοίκηση καλύπτοντας μόλις το 30% του ποσού που αναλογεί για την κάλυψη των κενών θέσεων εργασίας.

Την ίδια τακτική ακολουθεί η κυβέρνηση και σε σχέση με τη συντήρηση των σχολικών μονάδων όπου και στην περίπτωση αυτή μοιραία μετατίθεται στις πλάτες του Δήμου το βάρος μιας ακόμα τεράστιας ευθύνης που τον ξεπερνά, αφού τα ψίχουλα που δίδονται στο πλαίσιο των κρατικών επιχορηγήσεων μετά από μεγάλη προσπάθεια ασφαλώς δεν επαρκούν για τη συντήρηση των σχολείων και της σχολικής στέγης.

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