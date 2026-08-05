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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τράμπζονσπορ: Ανακοίνωσε τη μεγάλη μεταγραφή του Σαλάχ (βίντεο)

ΣΑΛΑΧ
clock 14:53 | 05/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η μεγάλη μεταγραφή του καλοκαιριού ολοκληρώθηκε και επίσημα, καθώς η Τραμπζονσπόρ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μοχάμεντ Σαλάχ.

Ο Αιγύπτιος σταρ αφήνει πίσω του μια σπουδαία εννιαετία στη Λίβερπουλ, γεμάτη τίτλους, ρεκόρ και μεγάλες στιγμές, για να συνεχίσει την καριέρα του στην Τουρκία με τη φανέλα της Τραμπζονσπόρ.

Ο 34χρονος επιθετικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών ως ελεύθερος, ενώ σύμφωνα με τα δημοσιεύματα οι ετήσιες απολαβές του θα φτάνουν τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, προβλέπεται να λαμβάνει και ποσοστό από τις πωλήσεις προϊόντων με το όνομά του.

Η τουρκική ομάδα παρουσίασε τον Σαλάχ με ένα ειδικό βίντεο καλωσορίσματος, ενώ ο ίδιος επέλεξε να αγωνίζεται με το νούμερο «61», ανοίγοντας και επίσημα το νέο κεφάλαιο της καριέρας του.

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Μοχάμεντ Σαλάχ Τραμπζονσπορ
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