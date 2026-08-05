Κρήτη: Καθηγητής του Πολυτεχνείου ξεπέρασε τις 20.000 αναφορές στο ερευνητικό του έργο

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Σημαντική διεθνής επιστημονική διάκριση για τον Καθηγητή Απόστολο Βουλγαράκη – Το ερευνητικό του έργο καταγράφει 20.234 αναφορές και h-index 55 στο Google Scholar

Μία ιδιαίτερα σημαντική επιστημονική διάκριση καταγράφει ο Καθηγητής Απόστολος Βουλγαράκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς το δημοσιευμένο ερευνητικό του έργο ξεπέρασε τις 20.000 αναφορές από άλλους ερευνητές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο Google Scholar τον Αύγουστο του 2026, το επιστημονικό έργο του Καθηγητή Απόστολου Βουλγαράκη συγκεντρώνει συνολικά 20.234 αναφορές (citations), ενώ ο δείκτης επιστημονικής επιρροής του διαμορφώνεται σε h-index 55.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί μία ακόμη σημαντική αναγνώριση του διεθνούς αντίκτυπου της ερευνητικής του δραστηριότητας και αναδεικνύει, παράλληλα, το υψηλού επιπέδου ερευνητικό έργο που παράγεται από το διδακτικό και ερευνητικό προσωπικό του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το επιστημονικό έργο του Απόστολου Βουλγαράκη

Ο Απόστολος Βουλγαράκης είναι κάτοχος της Έδρας AXA για τις Πυρκαγιές και το Κλίμα, με έδρα το Πολυτεχνείο Κρήτης, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (climate.tuc).

Το εργαστήριο μελετά τη σύνθετη σχέση μεταξύ:

της κλιματικής αλλαγής,

της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,

και των δασικών πυρκαγιών.

Παράλληλα, είναι ο ιδρυτικός διευθυντής του Leverhulme Centre for Wildfires, Environment and Society, με έδρα το Λονδίνο, το οποίο αποτελεί την πρώτη διεθνή ερευνητική οντότητα που επικεντρώνεται στη διεπιστημονική και παγκόσμια μελέτη των δασικών πυρκαγιών.

Η επιστημονική του εξειδίκευση αφορά τη μοντελοποίηση και πρόγνωση του παγκόσμιου ατμοσφαιρικού και γήινου συστήματος, με τη χρήση υπολογιστικών μοντέλων τελευταίας γενιάς. Ιδιαίτερη έμφαση στο έργο του δίνεται στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ πυρκαγιών και κλίματος, καθώς και στην επίδραση των πυρκαγιών στα επίπεδα σημαντικών ατμοσφαιρικών ρύπων.

Σπουδές και διεθνής ακαδημαϊκή πορεία

Ο Καθηγητής Απόστολος Βουλγαράκης πραγματοποίησε:

προπτυχιακές σπουδές στη Φυσική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 2002,

μεταπτυχιακές σπουδές στη Μηχανική Περιβάλλοντος στο Πολυτεχνείο Κρήτης το 2004,

και διδακτορικές σπουδές στην Ατμοσφαιρική Χημεία στο Πανεπιστήμιο του Cambridge το 2008.

Κατά την περίοδο 2009-2012 κατείχε θέσεις στο Goddard Institute for Space Studies της NASA και στο Πανεπιστήμιο Columbia, ενώ από το 2012 έως το 2019 εργάστηκε ως καθηγητής στο Imperial College London.

Σε συνεργασία με το UK Met Office, ο Απόστολος Βουλγαράκης και η ερευνητική του ομάδα ηγήθηκαν της ανάπτυξης του INFERNO, του πρώτου μοντέλου πυρκαγιών που ενσωματώθηκε στο βρετανικό μοντέλο γήινου συστήματος UKESM1.

Το UKESM1 αποτελεί βασικό επιστημονικό εργαλείο στο Ηνωμένο Βασίλειο και ένα από τα πλέον καθιερωμένα μοντέλα διεθνώς για την πρόγνωση του κλίματος και τη μελέτη των παγκόσμιων περιβαλλοντικών μεταβολών.

Συμμετοχή σε κορυφαία διεθνή ερευνητικά προγράμματα

Ο Καθηγητής του Πολυτεχνείου Κρήτης έχει ηγηθεί ή συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί, μεταξύ άλλων, από:

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

τη NASA,

το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας,

το Συμβούλιο Έρευνας Φυσικού Περιβάλλοντος του Ηνωμένου Βασιλείου,

το Βρετανικό Συμβούλιο,

και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας.

Στα προγράμματα αυτά έχουν συμμετάσχει συνεργάτες και ερευνητικά ιδρύματα από χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Κίνα, η Ινδία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Νορβηγία και η Αυστραλία.

Έχει επίσης διαδραματίσει κεντρικό ρόλο σε σημαντικά διεθνή προγράμματα αξιολόγησης κλιματικών και ατμοσφαιρικών μοντέλων, όπως:

το Atmospheric Chemistry & Climate Modeling Intercomparison Project (ACCMIP),

το Precipitation Driver Response Model Intercomparison Project (PDRMIP),

το Fire Model Intercomparison Project (FireMIP),

και το Chemistry-Climate Model Initiative (CCMI).

Παράλληλα, συμμετείχε ως συγγραφέας σε δύο κεφάλαια της Πέμπτης Έκθεσης Αξιολόγησης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή – IPCC (AR5).

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