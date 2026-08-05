Άγιος Νικόλαος: Σινεμά με Πάολο Σορρεντίνο από τη Λέσχη Κινηματογράφου

Η ταινία είναι «Το Μεγαλείο – La Grazia» του Πάολο Σορρεντίνο και θα προβληθεί την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 21:15, στον θερινό δημοτικό κινηματογράφο «Χριστίνα» στον Άγιο Νικόλαο.

Συγκεκριμένα:

Με την τελευταία δημιουργία του καταξιωμένου Ιταλού σκηνοθέτη Πάολο Σορρεντίνο συνεχίζονται οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών, που διοργανώνει κάθε καλοκαίρι η “Λέσχη Κινηματογράφου Αγίου Νικολάου”, σε συνεργασία με την Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Αγίου Νικολάου (Δ.Α.Ε.Α.Ν).

Την Τρίτη 11 Αυγούστου στις 21:15, στον θερινό, δημοτικό κινηματογράφο ‘Χριστίνα’, θα προβληθεί «Το Μεγαλείο – La Grazia», Ιταλικής παραγωγής 2025, κατάλληλο άνω των 12 ετών και διάρκειας 133΄.Πρωταγωνιστεί ο βραβευμένος στο φεστιβάλ Βενετίας Τόνι Σερβίλο, πλαισιωμένος από την Ανα Φερζέτι και τον Μάσιμο Βεντουριέλο.

Η λέξη «Grazia» του τίτλου, έχει πολλαπλές σημασίες: από την αρχαιοελληνική ως “χάρις” που έχει να κάνει με την ομορφιά και την κομψότητα, τη θρησκευτική ως θεία δωρεά και σωτηρία, μέχρι την καθομιλουμένη – “για χάρη σου” ή την “απονομή χάριτος”.

Η ταινία μας παρουσιάζει, με εξαίσια οπτική και μουσική αισθητική, την πορεία ενός σύγχρονου, μετριοπαθούς και συνετού, προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας, έξι μήνες πριν λήξει η θητεία του. Είναι ο Μαριάνο ντε Σάντις, νομικός με καθοριστική συμβολή στο σύγχρονο ιταλικό ποινικό κώδικα και αγαπητός Πρόεδρος, που χαίρει γενικού σεβασμού για την ηθική ακεραιότητα και τη συγκρατημένη του στάση στην πολιτική. Πιστός καθολικός αντιμετωπίζει την εξουσία περισσότερο σαν τελετουργικό καθήκον παρά σαν πεδίο άσκησης ισχύος, σιωπηλά όμως βασανίζεται από την έλλειψη της από χρόνια νεκρής γυναίκας του και από την υποψία ότι κάποια στιγμή εκείνη τον είχε απατήσει.

Στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, νομικός και η ίδια, η οποία δυσφορεί με τη διαρκή του αναβλητικότητα και την αδυναμία του να πάρει ξεκάθαρες αποφάσεις. Καθώς οι μέρες κυλούν αργά, ο Μαριάνο καλείται να αποφασίσει για τρία κρίσιμα ζητήματα: την υπογραφή ενός νομοσχεδίου για τη νομιμοποίηση της ευθανασίας και δύο αιτήματα προεδρικής χάρης, που αφορούν εγκλήματα τα οποία έγιναν μέσα σε συνθήκες ανθρώπινης απόγνωσης. Στο τέλος της θητείας όμως νιώθει αμήχανος και αναποφάσιστος, καθώς αμφιβάλλει για την ορθότητα μιας προοδευτικής απόφασης.

Καθηλωτικό πολιτικό δράμα, που δεν περιορίζεται στην κοινωνικοπολιτική διάσταση των απόψεων και των ενεργειών του Προέδρου, αλλά επεκτείνεται με ευφυία κι ευαισθησία στην προσωπική, ηθική, συνειδησιακή και ερωτική πλευρά του. Η σκηνοθεσία συνδυάζει την ειρωνεία, τον σαρκασμό με τον στωικισμό, το λεπτό χιούμορ με τη μελαγχολία, τη συγκίνηση με τη σιωπή. Εξαιρετική αισθητική, λειτουργικά πλάνα και πρωτότυπη χρήση μοντέρνας, ηλεκτρονικής και συχνά ρυθμικής μουσικής μαζί με κλασικά κομμάτια.

Τον Πρόεδρο ερμηνεύει υπέροχα ο σπουδαίος Ιταλός ηθοποιός Τόνι Σερβίλο, που κατορθώνει πάντοτε να είναι πολύ εκφραστικός με λιγοστές κινήσεις, με σχεδόν μινιμαλιστική έκφραση, μα και τεράστια εσωτερική δύναμη και έντονη παρουσία!

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