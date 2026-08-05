Ρέθυμνο: "Σάρωσε" χωριά η ΕΛ.ΑΣ και ξεπάτωσε χασισοφυτείες

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Εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες σε ορεινές και δύσβατες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.

Οι αστυνομικές Αρχές πραγματοποίησαν συντονισμένες έρευνες σε περιοχές των Δήμων Ανωγείων, Μυλοποτάμου και Ρεθύμνου, όπου εντόπισαν χασισοφυτείες.

Από διάφορες περιοχές, σύμφωνα με πληροφορίες του ekriti, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 143 δενδρύλλια κάνναβης, τα οποία είχαν φυτευτεί και καλλιεργούνταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 38χρονος Κρητικός, καθώς μία από τις φυτείες εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το ποιμνιοστάσιό του. Παράλληλα, οι αστυνομικοί εντόπισαν ακόμη μία φυτεία κοντά σε άλλο ποιμνιοστάσιο, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται .

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν επίσης δύο κυνηγετικά όπλα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί η πλήρης έκταση της υπόθεσης και η εμπλοκή τυχόν άλλων προσώπων.

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