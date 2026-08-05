Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948: Για το προβάδισμα πρόκρισης απόψε στο ΟΑΚΑ οι ''πράσινοι''

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προσπάθειά του για την είσοδο στη League Phase του Conference League, υποδεχόμενος απόψε (5/8, 21:30 , ΣΚΑΪ) την ΤΣΣΚΑ 1948 στο ΟΑΚΑ.

Οι «πράσινοι» έφτασαν στον τρίτο προκριματικό γύρο μετά τον αποκλεισμό της Πάκσι. Η πρόκριση απέναντι στην ουγγρική ομάδα αποτέλεσε το πρώτο βήμα της ευρωπαϊκής διαδρομής τους, ωστόσο συνοδεύτηκε από αρκετό άγχος. Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ καλείται τώρα να παρουσιάσει βελτιωμένη εικόνα και να αξιοποιήσει την έδρα της, ώστε να αποκτήσει προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς.

Εάν όλα πάνε καλά και ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948, τότε θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε – Μπεσίκτας στα Play Off του Conference League. Το «τριφύλλι» θα δώσει το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ στις 20 Αυγούστου, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί εκτός έδρας στις 27/8.

Νοκ άουτ είναι οι τραυματίες Ίνγκασον, Καλάμπρια και Παντελίδης, με τον τελευταίο να τραυματίζεται την επόμενη ημέρα της ρεβάνς με την Πάκσι σε προπονητικό φιλικό με την Καλλιθέα όπου υπέστη κάταγμα κνήμης-περόνης. Τελευταία και σημαντική απώλεια, αυτή του Ανδρέα Τεττέη, που έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση.

Η ΤΣΣΚΑ 1948 είναι μία ομάδα που προέκυψε το 2016, από διάσπαση από την παλιά και γνωστή ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Κατάφερε γρήγορα ν’ ανέβει από τις ερασιτεχνικές κατηγορίες στην ελίτ του βουλγάρικου ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ