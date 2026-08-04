Αριάνα Γκράντε: "Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησύχησαν πως τα αρνητικά σχόλια μου έκαναν ζημιά"

Η Αριάνα Γκράντε πραγματοποίησε συναυλία στο Σικάγο και κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της απηύθυνε ένα μήνυμα στο κοινό της, εξηγώντας τους λόγους πίσω από την απόφασή της.







Ητραγουδίστρια ξεκαθάρισε ότι η ανακοίνωση πως θα κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις της δεν ήταν αποτέλεσμα μιας στιγμιαίας αντίδρασης ή μιας παρόρμησης. «Η ανακοίνωση που έγινε χθες δεν ήταν κάτι αντιδραστικό ή παρορμητικό. Είναι κάτι που είχα αποφασίσει να κάνω» είπε, προσθέτοντας ότι ήταν μια απόφαση που είχε πάρει «σιωπηλά, εδώ και πολύ καιρό».







Στη συνέχεια, θέλησε να απαντήσει στις υποθέσεις ότι η αρνητική κριτική που δέχεται επηρέασαν την επιλογή της να απομακρυνθεί από τα φώτα. Όπως είπε: «Άκουσα ότι οι θαυμαστές μου ανησύχησαν πως τα αρνητικά σχόλια μου έκαναν ζημιά, αλλά πρέπει να πω ότι αυτό δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την πραγματικότητα. Ειλικρινά, δεν είναι αυτός ο λόγος. Και θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρη: Πολλά πράγματα μπορούν να ισχύουν ταυτόχρονα. Ναι, χρειάζεται να μπαίνουν όρια. Οι άνθρωποι κάποιες φορές χρειάζονται ένα διάλειμμα. Και ταυτόχρονα, αυτή η εμπειρία μπορεί να είναι και θα συνεχίσει να είναι η σπουδαιότερη εμπειρία της επαγγελματικής και δημιουργικής μου ζωής».

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