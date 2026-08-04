Πέθανε το στέλεχος του ΜέΡΑ25 Ανδρέας Μπρακούλιας – Στις διακοπές του στην Κρήτη

Θλίψη σκόρπισε στο ΜέΡΑ25 και στο DiEM25 η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Ανδρέα Μπρακούλια, ενός από τα ιδρυτικά στελέχη των δύο πολιτικών σχηματισμών.

Ο Ανδρέας Μπακούλιας έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, ενώ έκανε τις διακοπές του στην Κρήτη. Σε ανακοίνωσή τους, το ΜέΡΑ25 και το DiEM25 αποχαιρετούν τον «σπουδαίο συνοδοιπόρο, πραγματικό σύντροφο και υπέροχο άνθρωπο».

Η ανακοίνωση

«Το ΜέΡΑ25 και το DiEM25 αποχαιρετoύν με βαθιά θλίψη και ανείπωτη οδύνη, τον σπουδαίο συνοδοιπόρο, τον πραγματικό σύντροφο, τον υπέροχο άνθρωπο Ανδρέα Μπρακούλια, που έφυγε αναπάντεχα από τη ζωή τη Δευτέρα, ενώ έκανε τις διακοπές του στην Κρήτη.

Ιδρυτικό μέλος τόσο του ΜέΡΑ25 όσο και του DiEM25, o Ανδρέας υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ιδιότητες και τίτλους. Υπήρξε για όλες και όλους εμάς το πρόσωπο αναφοράς, το πρόσωπο της αλληλεγγύης, της συνεχούς προσφοράς, της οργάνωσης όλου του κόμματος, της γνώσης όλων των μελών, της υπηρέτησης της ιδεολογίας από την πλευρά των φτωχών, χωρίς ιδεοληψίες, της ανοιχτωσιάς, του διεθνισμού, δίχως ίχνος μιζέριας σε ό,τι και να έκανε, γεμάτος ζωή, γεμάτος χαρά, γεμάτος ευγένεια, γεμάτος από τα πάντα. Δεν υπήρχε ένταση που ο Ανδρέας να μη μπορούσε να την κατευνάσει, δεν υπήρχε ισορροπία που ο Ανδρέας να μη μπορούσε να την αποκαταστήσει, δεν υπήρξε ποτέ ένα καλύτερο υπόδειγμα για τη δύναμη της ηπιότητας.

Στα γραφεία, στις εκδηλώσεις, στα συνέδρια, στον δρόμο, ο Ανδρέας ήταν πάντα εκεί, πίσω από έναν υπολογιστή, στο προεδρείο, στο κοινό ή κρατώντας το πανό, έτοιμος να βοηθήσει, να διορθώσει ένα λάθος, να εξηγήσει. Κυρίως, να μας μεταδώσει όσα γνώριζε, με αληθινή συντροφικότητα και χωρίς την παραμικρή υποψία οίησης και αλαζονίας.

Ο Ανδρέας Μπρακούλιας γεννήθηκε το 1971 στην Αθήνα. Σπούδασε Βιοχημεία και Βιοπληροφορική στο Λονδίνο, με έμφαση στην κλιματική κρίση και τη μετάβαση σε έναν βιώσιμο πολιτισμό. Εκτός από ιδρυτικό μέλος, ήταν επίσης μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΜέΡΑ25, συντονιστής της ΠΣΕ Αττικής, μέλος της ΟΕΣΚΕ, ενεργό μέλος της οργάνωσης Α’ Αθήνας και δούλευε με ενθουσιασμό για την ενίσχυση της συμμαχίας ΜέΡΑ25 Ενωτική Αριστερά.

Η απώλεια του Ανδρέα αφήνει ένα κενό που είναι αδύνατο να αναπληρωθεί. Η παρουσία του μας έκανε όλους και όλες πλουσιότερους. Δεν θα λείψει ούτε στιγμή από την καρδιά μας. Στην οικογένεια και τους οικείους του εκφράζουμε τα πιο βαθιά μας συλλυπητήρια. Θα αποχαιρετήσουμε τον Ανδρέα Μπρακούλια, την Παρασκευή 7 Αυγούστου, στις 12:30 στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών».

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