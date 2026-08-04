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GOSSIP - LIFESTYLE

Μαγγίρα: Η φωτογραφία της με μαγιό στη θάλασσα

Μαγγίρα
clock 20:00 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μπέττυ Μαγγίρα επέλεξε τη Σέριφο για να περάσει τις φετινές της καλοκαιρινές διακοπές, κάνοντας ένα break από τα γυρίσματα του GNTM.

Η παρουσιάστρια έκανε μπάνιο στην παραλία Ψιλή Άμμος και εμφανίστηκε σε Instagram story της να ποζάρει με ένα λευκό μαγιό και γυαλιά ηλίου. Φυσικά, για ακόμα μία φορά το κορμί της "έκλεψε" την παράσταση.

μγ

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