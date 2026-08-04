Φρίκη στον Μυστρά: Κρατούσε σε καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του, για πέντε χρόνια

Μια σοκαριστική υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στη Λακωνία, καθώς ένας ηλικιωμένος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε καταψύκτη σε κλειστό ξενοδοχείο στον Μυστρά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 55χρονος γιος του φέρεται να διατηρούσε τη σορό του πατέρα του στο υπόγειο του ακινήτου για μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο εκτιμάται ότι μπορεί να φτάνει ακόμη και τα τέσσερα ή πέντε χρόνια, σύμφωνα με το notospress.gr.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εισέπραττε όλο αυτό το διάστημα τη σύνταξη του ηλικιωμένου, ο οποίος, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ήταν συνταξιούχος του Δημοσίου και είχε εργαστεί ως δάσκαλος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από καταγγελία, που οδήγησε την Αστυνομία στη διενέργεια ελέγχου σε ξενοδοχείο το οποίο δεν λειτουργούσε πλέον. Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα ιδιαίτερα μακάβριο θέαμα, καθώς εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο του κτιρίου.

Όπως αναφέρουν τοπικά Μέσα, ο ηλικιωμένος είχε να εμφανιστεί δημόσια εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ φέρεται να μην είχε δηλωθεί ο θάνατός του στα δημοτολόγια της Κυνουρίας, γεγονός που αποτελεί ένα από τα βασικά σημεία της αστυνομικής έρευνας. Την Τρίτη (4/8), οι αστυνομικοί κάλεσαν τον 55χρονο στο αστυνομικό τμήμα και στη συνέχεια τον συνόδευσαν στο ξενοδοχείο, όπου πραγματοποιήθηκε η αυτοψία και αποκαλύφθηκαν τα ευρήματα που εξετάζονται πλέον από τις αρμόδιες αρχές.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν την υπόθεση, προκειμένου να εξακριβώσουν τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου, τις συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε η σορός στον καταψύκτη, καθώς και αν υπήρξε παράνομη είσπραξη της σύνταξής του ή άλλες αξιόποινες πράξεις. Τα ακριβή αίτια θανάτου του ηλικιωμένου αναμένεται να διευκρινιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.

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