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ΕΛΛΑΔΑ

Κάηκε το 42% των δασών της Αττικής μέσα σε 10 χρόνια

Φωτιά Πόρτο Γερμενό
clock 16:34 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εντυπωσιακά και ανησυχητικά αποτελέσματα προκύπτουν από την επικαιροποιημένη ανάλυση των καμένων εκτάσεων από τις δασικές πυρκαγιές των τελευταίων 10 ετών (2017-2026) στο ηπειρωτικό κομμάτι της Περιφέρειας Αττικής.

Μέχρι λίγο πριν την αρχή της αντιπυρικής περιόδου 2026 το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικαιροποίηση έγινε με αφορμή την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό (31 Ιουλίου 2026).

Σύμφωνα με το meteo.gr, από το 2017 μέχρι και το 2026 (έως 03/08), 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS). Η περίμετρος των καμένων εκτάσεων δίνεται στον χάρτη που ακολουθεί.

Φωτιές Δάση Αττική

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε τα τελευταία 10 έτη το 32% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές. Στην Περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών.

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