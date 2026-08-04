Τραγωδία στην Κρήτη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός - Είχε δίπλα του το όπλο

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Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στα Τεμένια του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στα Χανιά, όπου ένας 88χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας καθώς δίπλα του εντοπίστηκε ένα όπλο. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 88χρονος φέρεται να είχε επηρεαστεί ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα, καθώς πρόσφατα είχε βιώσει την απώλεια του αδελφού του. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

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