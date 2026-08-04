ΤΡΙ.04 Αυγ 2026 19:16
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Τραγωδία στην Κρήτη: Άνδρας βρέθηκε νεκρός - Είχε δίπλα του το όπλο

ΕΚΑΒ
clock 16:35 | 04/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι στα Τεμένια του Δήμου Καντάνου – Σελίνου στα Χανιά, όπου ένας 88χρονος φέρεται να έβαλε τέλος στη ζωή του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο της αυτοκτονίας καθώς δίπλα του εντοπίστηκε ένα όπλο. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε από συγγενικό του πρόσωπο.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρμόδιες αρχές, οι οποίες διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, ο 88χρονος φέρεται να είχε επηρεαστεί ψυχολογικά το τελευταίο διάστημα, καθώς πρόσφατα είχε βιώσει την απώλεια του αδελφού του. Η προανάκριση για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες αρχές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Νεκρός Αυτοχειρία Χανιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis